ARK 2 viivästyy jälleen – dinosaurusjatko-osa ilmestyy vasta joskus vuonna 2028

Vin Dieselin tähdittämä ARK 2 lykkääntyy jälleen. Studio Wildcard vahvistaa jatko-osan olevan vielä kolmen vuoden päässä.
Alun perin jo vuonna 2023 julkaistavaksi kaavailtu dinosaurusaiheinen selviytymispeli nähdäänkin vasta vuonna 2028, kahdeksan vuotta ensiesittelynsä jälkeen. ARK 2 paljastettiin ensimmäistä kertaa The Game Awards 2020 -gaalassa trailerilla, jossa nähtiin Fast & Furious -tähti Vin Diesel taistelemassa dinosauruksia ja heimovihollisia vastaan. Julkaisua siirrettiin ensin vuoteen 2024, samalla kun alkuperäisestä pelistä julkaistiin uusioversio ARK: Survival Ascended loppuvuodesta 2023.
Studion mukaan viivästykselle on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin kehittäjät haluavat tukea ARK: Survival Ascendedia pidempään uudella sisällöllä. Pelin ensimmäinen suuri laajennus, The Lost Colony, ilmestyi viime viikolla käynnistäen kahden vuoden sisältösuunnitelman. Lisäksi loppuvuodelle 2027 on suunnitteilla mittava Legacy of Santiago -laajennus.
Lisää aiheesta:
Studion perustajajäsen Jeremy Stieglitz kertoo, että ARK 2:n kehitystä halutaan hyödyntää Ascendedin kautta kerättävällä pelaajapalautteella. Näin uusia pelimekaniikkoja voidaan testata ja hioa ennen jatko-osan julkaisua. Täten vältettäisiin alkuperäisen ARKin kaltaiset vastaanotto-ongelmat.
ARK-fanit saavat siis odottaa jatkoa vielä pitkään, mutta sillä välin Studio Wildcard lupaa runsaasti uutta sisältöä ARK: Survival Ascendediin usean vuoden ajaksi.