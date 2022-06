Vin Dieselin mukaan "jokainen tosipelaaja" on innoissaan hänen tähdittämästään ARK 2 -pelistä

Dinosauruksia ja muita esihistoriallisia olentoja sekä rakentelua ja selviytymistä yhdistävä Ark: Survival Evolved saa jatkoa ARK 2 -pelin muodossa ensi vuonna. Peliä tähdittävän näyttelijä Vin Dieselin mukaan tästä pelistä on syytä innostua, jos pitää itseään "tosipelaajana".

Äskettäisessä Xboxin ja Bethesdan presentaatiossa saatiin nähtäväksi lyhyt videoklippi tulevasta pelistä. Trailerin voi katsoa alempaa. Dinosaurusten ohella liikkuvassa kuvassa nähtiin Diesel sekä Moana-animaatiosta (Vaiana) ja All Together Now -elokuvasta tuttu näyttelijä Auli’i Cravalho.

"Paras peli tällä hetkellä on Ark Survival Evolved...", kertoo Diesel Instagram-viestissään. "Poikani esitteli pelin minulle monta vuotta sitten. Sitten [Studio Wildcard] ja kaikki nerot siellä pyysivät minua paimentamaan IP:n televisio- ja elokuvamaailmaan... [se on] kunnia, jota en voi alkaa kuvailla."

"Jokainen tosipelaaja on innoissaan Ark 2:sta.!!!", jatkuu miehen kirjoitus. Diesel lisää vielä olevansa innoissaan siitä, miten kaikki näkevät aikanaan pelisarjan siirtyvän valkokankaille. "Pysykää kanavalla."

ARK 2 saapuu ensi vuonna Steamiin Early Access -pelinä ja konsoliyksinoikeudella Xbox Series X|S:lle sekä Game Preview -nimikkeenä Xboxin sekä PC:n Game Passiin.

Tuore traileri ohessa.

Lisää aiheesta: