Baldur's Gate 3 -kehittäjä Larianin seuraava roolipelieepos Divinity sai poikkeuksellisen brutaalin ensitrailerin

Larian Studios paljasti seuraavan roolipelinsä männä yön The Game Awards -tapahtumassa.

Larian on aiemmin kiistänyt, että uutta Divinity: Original Sin -peliä ei ole tulossa, mutta kaikki vuodot vihjailivat The Game Awardsin lähestyessä muuta. Divinity – ilman Original Sin -nimeä – on siis roolipelistudion seuraava nimike, ja hurmeisen trailerin perusteella luvassa on poikkeuksellisen brutaalia meininkiä.

Lisää aiheesta:

Larianin Swen Vincke kuvailee Divinityä syvemmäksi ja suuremmaksi, kuin yksikään studion aiempi tuotos – mukaan lukien siis kautta aikojen parhaimmaksikin peliksi rummutettu Baldur's Gate 3. Trailerin voi katsoa ikärajoituksen vuoksi ainoastaan YouTubessa, täällä.

Divinityllä ei ole vielä toistaiseksi julkaisuaikaa eivätkä alustatkaan ole vielä tiedossa.