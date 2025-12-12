Divinity

Baldur's Gate 3 -kehittäjä Larianin seuraava roolipelieepos Divinity sai poikkeuksellisen brutaalin ensitrailerin
Lähettänyt Pe 12.12.2025 - 17:25 käyttäjä Jaakko Herranen

Larian Studios paljasti seuraavan roolipelinsä männä yön The Game Awards -tapahtumassa.

Larian on aiemmin kiistänyt, että uutta Divinity: Original Sin -peliä ei ole tulossa, mutta kaikki vuodot vihjailivat The Game Awardsin lähestyessä muuta. Divinity – ilman Original Sin -nimeä – on siis roolipelistudion seuraava nimike, ja hurmeisen trailerin perusteella luvassa on poikkeuksellisen brutaalia meininkiä.

Larianin Swen Vincke kuvailee Divinityä syvemmäksi ja suuremmaksi, kuin yksikään studion aiempi tuotos – mukaan lukien siis kautta aikojen parhaimmaksikin peliksi rummutettu Baldur's Gate 3. Trailerin voi katsoa ikärajoituksen vuoksi ainoastaan YouTubessa, täällä.

Divinityllä ei ole vielä toistaiseksi julkaisuaikaa eivätkä alustatkaan ole vielä tiedossa.

YouTube / Larian Studios

