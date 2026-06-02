Crimson Desert saa ison sisältöpäivitysten sarjan – myös merkittävä DLC vahvistettiin

Crimson Desert saa kesän ja syksyn aikana runsaasti uutta sisältöä, ja kehittäjä vahvisti samalla pelille tulevan laajennuksen.

Kehittäjä Pearl Abyss on paljastanut tulevat sisältösuunnitelmansa Crimson Desert -toimintapelille. Kesä-syyskuun aikana julkaistavat päivitykset tuovat mukanaan uutta taistelusisältöä, pelimekaniikkojen uudistuksia sekä elämänlaatua parantavia ominaisuuksia.

Tulossa on muun muassa uusia haasteita Greymane-sotureille, uudistettu Re-Blockade-järjestelmä sekä muutoksia tarinankerrontaan, joiden tavoitteena on tehdä päähenkilö Kliffin matkasta entistä sujuvampi ja kiinnostavampi. Myös pelattavat hahmot Damiane ja Oongka saavat parannuksia pelattavuuteensa.

Lue KonsoliFINin Crimson Desert -arvostelu: Pywelin maailma on valtava ja ihastuttava, mutta itse en löytänyt sieltä koukkua

Pelaajien toivoma ristiintallennuksen tuki on myös työn alla, mikä mahdollistaa tallennusten käytön PC:n, PlayStationin ja Xboxin välillä. Lisäksi kaupankäyntiä ja maanviljelyä kehitetään tulevissa päivityksissä.

Suurin uutinen on kuitenkin vahvistus tulevasta laajennuksesta. Pearl Abyss kuvailee DLC:tä “merkittäväksi lisäykseksi pelaajan matkaan”, mutta tarkempia yksityiskohtia ei vielä paljastettu.

Crimson Desert on ollut kaupallinen menestys. Peli myi kolme miljoonaa kappaletta ensimmäisen viikon aikana ja ylitti viiden miljoonan myydyn kappaleen rajan ensimmäisen kuukauden loppuun mennessä.

