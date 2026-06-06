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Cuphead, Mighty Cuphead Adventure

Cuphead palaa peräti kahden pelin voimin – uskokaa pois, toinen näistä julkaistaan 8-bittiselle Sega Master Systemille
Lähettänyt La 06.06.2026 - 16:23 käyttäjä Jaakko Herranen

Eilisessä Summer Game Fest -tapahtumassa kuultiin varsin mukavia uutisia Cuphead-faneille.

Studio MDHR paljasti heti lähetyksen alkupuolella, että täysverinen käsinpiirretty Cuphead-seikkailu on todellakin työn alla, joskin vasta aivan alkutekijöissään. Julkaisupäivää, alustoja tai oikeastaan mitään muutakaan ei vielä kerrottu, lisätietoja saataneen kunhan asia on ajankohtaisempi.

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Suurempi yllätys puolestaan oli pikseleillä kuorrutettu Mighty Cuphead Adventure. Assembly-kielellä koodattu retrohuuruinen tasohyppely julkaistaan PC:lle, "moderneille konsoleille" sekä 8-bittiselle järjestelmälle. Viimeisimmän tapauksessa masiina on vuonna 1985 julkaistu ja uskokaa tai älkää Brasiliassa edelleen porskuttava Sega Master System, jolle Cuphead-seikkailu siis saadaan ihan fyysisenä pelimoduulina.

Studio MDHR:n tuntien eritoten käsinpiirretyn Cupheadin kehitystyö ottaa aikansa, toivottavasti lisätietoja saadaan silti piakkoin.

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Pelit: 
Cuphead
Mighty Cuphead Adventure
Studiot: 
Studio MDHR
Julkaisijat: 
Studio MDHR
Lähde: 
PC Gamer

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