Destiny 2:n pitkä taival päättyy – viimeinen sisältöpaketti kesäkuussa
Lähettänyt To 21.05.2026 - 23:19 käyttäjä Jaakko Herranen

Bungie on aikeissa lopettaa Destiny 2:n pitkään jatkuneen sisältövirran.

Destiny 2 julkaistiin alkujaan PC:lle, Xbox Onelle ja PlayStation 4:lle vuonna 2017. Verkkoräiskintä kohosi nopeasti isoksi hitiksi ja sisältöä onkin saatu sittemmin tasaiseen tahtiin, sekä suurempia tarinapaketteja että pieniä sisältösettejä. Aikansa kutakin, sillä viimeinen live service -paketti julkaistaan kesäkuun 9. päivä. Sekä ensimmäinen että toinen Destiny-räiskintä säilyy pelattavana jatkossakin, joten hätä ei ole tämän näköinen. Lisätietoja voi lukea Bungien blogahduksesta, täältä.

Mitä sitten tulevaisuuteen tulee, kertoo Bungie ryhtyvänsä nyt toden teolla työstämään tulevia nimikkeitään. Mitä ne sitten ikinä ovatkaan, sitähän ei luonnollisesti tässä vaiheessa vielä kerrota – jokaisen lopun kerrotaan kuitenkin varsin lohdullisesti olevan uusi alku. Bungien edellinen julkaisuhan on vanhan Marathon-sarjan elvyttävä... Marathon.

Tätä nykyä perusversioltaan ilmaiseksi tahkottava Destiny 2 on saatavilla PC:lle sekä uudemman ja vanhemman sukupolven Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Pelit: 
Destiny 2
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
PS4
Xbox One
Studiot: 
Bungie
Lähde: 
Gematsu
Bungie

