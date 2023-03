Näyttävää räiskintää neonkaupungin valoissa

Helmikuussa ilmestynyt mittava Lightfall-laajennus tarjosi jälleen oivallisen syyn palata takaisin Destinyn pariin.

Uuden Lightfall-laajennuksen tarina vie pelaajat Neptunukseen täysin uudelle pelattavalle alueelle, kyberpunk-henkiseen Neomunan kaupunkiin. Keisari Calus on lyöttäytynyt yhteen The Witness -nimisen päävihulin kanssa, ja he hyökkäävät kaupunkiin täydellä voimalla. Täytyy sanoa, että juoni ja tarinankerronta eivät koskaan ole olleet niitä syitä, miksi pelaisin Destinyn kaltaista massiivista verkkoräiskintää, eivätkä ne niitä ole tälläkään kertaa. Yritin kyllä seurata juonenkäänteitä ja kuuntelin jokaisessa mahdollisessa tilanteessa sivuhahmojen höpinöitä. Tarina viihdyttää kyllä pelaajaa sen tarjoaman parinkymmenen tehtävän ajan, mutta sen päätyttyä ei se jättänyt kuitenkaan minkäänlaista vaikutusta.

Tarinasta viis, aseet tänne

Tarinan sijaan tärkeämpää onkin, mitä kaikkea muuta Lightfallilla on tarjota pelaajille. Uusia aseita peliin tuodaan tietysti iso kasa, ja niistä omien suosikkien löytäminen tempaisi mukaansa. Erityisesti uudet eksoottiset aseet olivat erinomaisia ja omaan pelityyliin sopivia. Aseet aukeavat käyttöön tehtäviä tekemällä, jotka tarjoavat tuntikausiksi haastetta. Terminal Overload -tehtävässä taas listitään vihollisaaltoja toisensa perään.

Yksi merkittävimmistä uutuuksista on täysin uusi strand-hahmoluokka. Tutun ja turvallisen kranaatin sijaan pelaajalla on käytössään eräänlainen koukku, joka tarjoaa uusia tapoja liikkumiseen. Viholliset jättävät toisinaan jälkeensä vihreitä tangle-palloja, joita voi ampua tai viskoa vihollisten niskaan. Pelityyli onkin hyvin nopeatempoista ja päällekäyvää ainakin titaanilla pelattaessa. Uusi hahmoluokka jaksaa viihdyttää mainiosti ja nousi ainakin allekirjoittaneelle uudeksi suosikiksi. Erilaisia muokkausvaihtoehtoja on kattava tarjonta jokaisen omaan pelityyliin sopivaksi, joskin grindausta on edessä jonkun verran, jos haluaa saada kaikki ominaisuudet haltuunsa.

Helpotusta uusille sankareille

Viime syksynä Destinyn aloittaminen pitkän tauon jälkeen oli suorastaan lamaannuttava kokemus. Käytin useita iltoja YouTube-videoiden ja erilaisten foorumien parissa, jotta ymmärtäisin edes, mitä minun kuuluu pelimaailmassa tehdä. Haasteesta huolimatta myös uusien tai palaavien pelaajien on täysin mahdollista hypätä Destinyn maailmaan, mutta perehtyminen vaatii kyllä vaivannäköä ja riittävästi kiinnostuneisuutta. Nyt Bungie on halunnut helpottaa tätä urakkaa uudella Guardian Ranks -systeemillä. Tarjolla on laaja kattaus erinäisiä tehtäviä ja haasteita, joiden avulla saa perusteellisen kuvan Destinyn valtavasta maailmasta. Tehtävät ohjeistavat ulapalla olevaa pelaajaa ja tarjoavat selkeän rungon, jota seurata askel askeleelta. Vanhempia konkareita ei toki ole unohdettu, vaan myös heille on tarjolla uusia haasteita runsain mitoin.

Aktiivisimmille pelaajille Lightfall on päivänselvä ostos ilman suosittelujakin. Kasuaalimmille pelaajille pohdinta voikin olla tarpeen. Viidenkympin hinta pelkästä laajennusosasta on jo korkea, minkä lisäksi parin kuukauden välein vaihtuvat kaudet keventävät lompakkoa yhä entisestään. Myöhemmin saapuvista uusista luolastoista joutuu maksamaan vielä parikymppiä extraa. Rahoilleen saa tällä kertaa kuitenkin vastinetta, sillä Lightfall tarjoaa tuntikausi erinomaista viihdettä ja erityisesti uusi hahmoluokka tuo kaivattua vaihtelua pelaamiseen.

Lightfallia on hankala arvostella pelkkänä itsenäisenä laajennusosana, sillä julkaisun yhteydessä myös itse Destinyä uudistettiin isoin ottein. Pelin vaikeustasoa on viilattu hitusen haastavammaksi, ja merkittävä parannus tuotiin omien varustekokoonpanojen luomiseen ja modien lisäämiseen varusteisiin. Uusi Guardian Ranks -systeemi helpottaa erityisesti uusien pelaajien alkutaivalta massiivisessa verkkoräiskinnässä. Nyt käynnistynyt Season of Defiance -nimeä kantava kausi tuo myös osaltaan uutta pelattavaa. Jos Destinyn aloittaminen tai sen pariin palaaminen tauon jälkeen on koskaan herättänyt mielenkiintoa, tarjoaa Lightfall oivallisen tilaisuuden tähän.