The Division 3:sta lupaillaan hittipeliä – tuottaja vertaa sarjan alkuperäiseen läpimurtoon
Lähettänyt Pe 09.01.2026 - 13:17 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Ubisoftin seuraava Tom Clancy's The Division -peli on täydessä tuotannossa, mutta julkaisuajankohta on yhä hämärän peitossa.

The Division 3 -räiskintä tähtää vähintään samaan vaikutukseen kuin sarjan ensimmäinen osa, kertoo vastaava tuottaja Julian Gerighty. Peli julkistettiin jo vuonna 2023, ja se on parhaillaan kehityksessä Ubisoft Massive Entertainmentilla.

Gerighty, joka toimii myös Star Wars Outlawsin luovana johtajana, kuvaili tulevaa peliä "hirviöksi" puhuessaan New Game+ Showcase 2026:ssa. Yksityiskohtia hän ei voinut paljastaa vielä, mutta odotukset ovat selvästi korkealla.

"The Division 3 on tuotannossa, eikö niin? Tämä ei ole salaisuus; peli on jo julkistettu. Siitä on muotoutumassa todellinen jättiläinen (=monster)", Gerighty totesi. Hän sanoi Massiven seinien sisällä tehtävän äärimmäisen kovasti töitä projektin parissa, jolla uskoo olevan yhtä suuren vaikutuksen kuin The Division 1:llä aikanaan.

Koko haastattelun voi katsastaa alta.

