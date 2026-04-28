EA Sports UFC 6 julkistettiin – ulos kesäkuussa ja ennakkopelaajille etumatkaa

EA Sports UFC 6 saapuu kesällä konsoleille.
Electronic Arts on vahvistanut suositun vapaaottelupelisarjansa uuden osan. EA Sports UFC 6 julkaistaan 19. kesäkuuta PlayStation 5:lle ja Xbox Series S/X:lle.
Peli lupaa panostaa entistä realistisempaan ottelukokemukseen uudistettujen lyönti- ja liikejärjestelmien avulla. Lisäksi mukana on uusia pelimuotoja, jotka tuovat tarinallisuutta ja henkilökohtaisemman otteen kehäkohtaamisiin.
Ultimate Edition -version ostajat pääsevät aloittamaan pelaamisen jo seitsemän päivää ennen virallista julkaisua.
EA Sports UFC 6 jatkaa sarjan realistista otetta vapaaotteluun, tuoden UFC-tähdet kehään entistä elävämmin.
