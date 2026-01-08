Fable, Forza Horizon 6 ja Pokémon-kehittäjän uutukainen näytillä tammikuun loppupuolen Xbox-lähetyksessä

Microsoft on kalenteroinut seuraavan Developer_Direct-lähetyksensä tammikuun 22. päivälle.
Developer_Direct-lähetyksen keskiöön on nostettu Xbox Wiren ennakkotiedoissa kolme nimikettä: Fable, Forza Horizon 6 sekä Beast of Reincarnation.
Lisää aiheesta:
- Forza Horizon 6 julkistettiin – seuraavana temmellyskenttänä Japani
- Uusi Fable viivästyy ensi vuoteen – "Tulee olemaan odotuksen arvoinen", lupailee Xbox-studiopomo
- Kauan odotettu Fable sai uuden näyttävän trailerin
Ensiksi mainittu herättelee henkiin pitkään hiljaiseloa viettäneen fantasiasarjan, jonka tulevasta osasta onkin odoteltu lisätietoja jo vuosien ajan. Forza Horizon 6 puolestaan vie avoimen maailman kaahailun Japanin maisemiin. Beast of Reincarnation taas on Pokémon-kehittäjänä parhaiten tunnetun Game Freakin toimintaroolipeli.
Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.
Kommentit
Vihdoinkin nähdään Fablea
Vihdoinkin nähdään Fablea enemmän!
Kommentoi
Kirjaudu kommentoidaksesi