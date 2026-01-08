Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Fable, Forza Horizon 6 ja Pokémon-kehittäjän uutukainen näytillä tammikuun loppupuolen Xbox-lähetyksessä
Lähettänyt To 08.01.2026 - 16:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Microsoft on kalenteroinut seuraavan Developer_Direct-lähetyksensä tammikuun 22. päivälle.

Developer_Direct-lähetyksen keskiöön on nostettu Xbox Wiren ennakkotiedoissa kolme nimikettä: Fable, Forza Horizon 6 sekä Beast of Reincarnation.

Ensiksi mainittu herättelee henkiin pitkään hiljaiseloa viettäneen fantasiasarjan, jonka tulevasta osasta onkin odoteltu lisätietoja jo vuosien ajan. Forza Horizon 6 puolestaan vie avoimen maailman kaahailun Japanin maisemiin. Beast of Reincarnation taas on Pokémon-kehittäjänä parhaiten tunnetun Game Freakin toimintaroolipeli.

Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

Lähettänyt To 08.01.2026 - 16:54 käyttäjä Traveller

Vihdoinkin nähdään Fablea enemmän!

Pelit: 
Beast of Reincarnation
Fable (2026)
Forza Horizon 6
Alustat: 
Xbox Series S/X
PC / Windows
Studiot: 
Game Freak
Playground Games
Lähde: 
Xbox Wire

