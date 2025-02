Uusi Fable viivästyy ensi vuoteen – "Tulee olemaan odotuksen arvoinen", lupailee Xbox-studiopomo

Microsoftin odotetuimpiin nimikkeisiin kuuluva uusi Fable viivästyy ensi vuoteen.

Nykyinen Xbox Game Studios -pomo Craig Duncan ilmoitti uutisesta virallisen Xbox-podcastin tuoreimmassa jaksossa. Mies kuvaili tuntojaan asian tiimoilta muun muassa näin:

– Ensi hätään haluan korostaa, että olen todella, todella innoissani Playgroundin (Fable-tekijätiimi) viime aikaisista edistysaskeleista ja siitä, missä tällä hetkellä mennään. Olimme aiemmin luvanneet Fablen saapuvan tänä vuonna, mutta haluamme antaa kehitystyölle enemmän aikaa, joten peli julkaistaan vasta ensi vuonna. Tiedämme, etteivät nämä ole välttämättä toivottuja uutisia, mutta takaan, että teos tulee olemaan odotuksen arvoinen, Duncan pohti.

Viivästysuutisten kylkiäisenä Microsoft näytti Fablesta ennennäkemätöntä esi-alfa-asteen pelikuvaa, joka on katsottavissa lähdelinkistä, täältä. Duncan myös jatkoi podcastissa mietteitään seuraavasti:

– Minulla on järkkymätön luotto Playgroundiin. Jos miettii vaikkapa heidän kahta viimeisintä Forza Horizoniaan, molemmat niistä on otettu vastaan kehujen saattelemana: 92 pisteen Metacritic-keskiarvo, voitettuja palkintoja, kaunis visuaalinen toteutus ja mainio pelattavuus. Eli juuri sitä, mitä he tuovat Fable-pelisarjaankin, Duncan hehkutti ja jatkoi:

– Playgroundin tavaramerkkien eli upean grafiikan sekä mahtavan pelattavuuden ohella on lupa odottaa myös peribrittiläistä huumoria. Fable on pelisarjana inspiroinut minua tähän mennessä paljonkin, mutta ollakseni rehellinen, Playgroundin versio Albionista (pelin tapahtumapaikka) on tähän mennessä kaunein versio koskaan.

Uusi Fable julkistettiin virallisesti jo vuonna 2020, joskin liikkuvaa kuvaa nähtiin ensi kerran vasta vuonna 2023. Seuraavana vuonna pelin luvattiin saapuvan vuoden 2025 aikana, ja julkaisupäivänään sen on tarkoitus saapua aikanaan totutusti Xboxin ja PC:n Game Pass -palveluun. Mahdollisesta PlayStation-julkaisusta ei ole ollut toistaiseksi puhetta.

Playground Games ei työstä tulevaa Fablen paluuta yksin, sillä Deus Existä ja vuoden 2021 Guardians of the Galaxysta (arvostelu) tuttu Eidos-Montréal on autellut kehitystyössä ainakin vuodesta 2022 lähtien. Virallisen Xbox-podcastin tuoreimman jakson voit puolestaan katsastaa alta.