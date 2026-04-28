Final Fantasy VII Rebirthin pelattava demo julkaistiin Switchille ja Xboxille

Final Fantasy VII Rebirthin demoa voi nyt kokeilla Switch 2:lla ja Xbox Series X|S:llä.

Final Fantasy VII -ysäriklassikon uusiksi pistävä trilogia saavutti toisen osansa jo reilut pari vuotta sitten PlayStation 5:llä. Nyt viiveellä mukaan liitytään myös Nintendon ja Microsoftin konsoleilla, kiitos Square Enixin uuden monialustapolitiikan. Trilogian päättävä kolmas osakin on työn alla, mutta siitä ei vielä tiedetä oikein mitään, ei edes lopullista nimeä.

Rebirthin pelattava demo sisältää pelistä kaksi ensimmäistä chapteria, joten tahkottavaa on useiden tuntien verran. Eteneminen säilyy, mikäli lopullinen peli päätyy ostoskoriin sen ilmestyttyä.

Final Fantasy VII Rebirth julkaistaan Switch 2:lle ja Series X|S:lle kesäkuun 3. päivä. Joonatan Itkosen PS5-arvostelun voi lukea täältä.