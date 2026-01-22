Forza Horizon 6 julkaistaan PC:lle ja Xboxille toukokuussa, PS5:lle hieman myöhemmin – Japanin maisemia hehkutteleva esittelyvideo katsottavissa

Xbox esitteli Forza Horizon 6 -kaahailuaan illan Developer_Direct-lähetyksessä.
Playground Gamesin työstämän Forza Horizonin tuorein osa kaahailee avoimen maailman Japaniin, kuuleman mukaan sarjan suurimmalle alueelle. Mukana on monipuolisia ympäristöjä Tokyo Cityn kaltaisista suurista kaupungeista perinteisempiin maaseutumaisemiin ja vuoristoihin saakka.
Menopelejä rummutetaan olevan heti julkaisussa yli 550 kappaletta. Niin moottorien jylinää kuin ympäröivän luonnon ääniäkin on paranneltu edeltäjästä, minkä lisäksi autojen ulkoasu on aiempaa yksityiskohtaisempi aina näkyvästä renkaiden kulumisesta lähtien.
Yksi suurimmista uudistuksista lienee kuitenkin vapaasti rakennettava alue, jota kutsutaan nimellä The Estate. Alkuun tyhjyyttään kumisevaan laaksoon voi kutsua visiitille myös ystäviä.
Forza Horizon 6 julkaistaan toukokuun 19. päivä PC:lle ja Xbox Series X|S:lle – myös suoraan Game Passiin. PS5-versiota joudutaan odottelemaan hieman pidempään, mutta sekin on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana.
Lisätietoja Xbox Wire -tiedotteesta, täältä.