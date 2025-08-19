Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

GC 2025
: Lokakuussa julkaistava Ghost of Yōtei saa edeltäjänsä tapaan Legends-laajennuksen, vieläpä ilmaiseksi

Lähettänyt Ti 19.08.2025 - 23:46 käyttäjä Jaakko Herranen

Sucker Punch esitteli Ghost of Yōtei -peliään Opening Night Live -tapahtumassa.

Kölnin Gamescom-messuille oli tuotu kokonaan uusi traileri, jossa nähdään pelin kovia kokenut protagonisti Atsu hakemassa kostoa perheensä murhanneelle Yōtei Six -köörille – kostojärjestyksen valitsee muuten pelaaja.

Lisää aiheesta:

Julkaisun jälkeen vuonna 2026 ilmestyy vielä ilmainen mutta silti varsin mittava Legends-laajennus, joka edellisosan tapaan keskittyy yhteistyökuvioihin kahdesta neljään pelaajan kera.

Ghost of Yōtei julkaistaan 2. lokakuuta PlayStation 5:lle.

Juttusarja: GC 2025

 
Pelit: 
Ghost of Yōtei
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Sucker Punch
Julkaisijat: 
Sony Interactive Entertainment
Lähde: 
YouTube / thegameawards

