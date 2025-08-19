: Lokakuussa julkaistava Ghost of Yōtei saa edeltäjänsä tapaan Legends-laajennuksen, vieläpä ilmaiseksi

Sucker Punch esitteli Ghost of Yōtei -peliään Opening Night Live -tapahtumassa.
Kölnin Gamescom-messuille oli tuotu kokonaan uusi traileri, jossa nähdään pelin kovia kokenut protagonisti Atsu hakemassa kostoa perheensä murhanneelle Yōtei Six -köörille – kostojärjestyksen valitsee muuten pelaaja.
Julkaisun jälkeen vuonna 2026 ilmestyy vielä ilmainen mutta silti varsin mittava Legends-laajennus, joka edellisosan tapaan keskittyy yhteistyökuvioihin kahdesta neljään pelaajan kera.
Ghost of Yōtei julkaistaan 2. lokakuuta PlayStation 5:lle.