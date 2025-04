Ghost of Yōtei on saanut julkaisupäivän – Sucker Punchin odotettu sivallusseikkailu saapuu lokakuussa

Kehuja ja ihastusta keränneen Ghost of Tsushiman jatko-osa Ghost of Yōtei saapuu yksinoikeudella PlayStation 5:lle tämän vuoden lokakuussa.

Vaikka pelaaja asettuu Jin Sakain sijaan Atsu-samurain saappaisiin, pohjana toimii jälleen kerran kostotarina. Kuusitoista vuotta sitten Ezon (nykyinen Hokkaidō) sydämessä joukko lainsuojattomia – oikealta nimeltään Yōtein kuusikko – tappoivat Atsun perheen ja jättivät Atsun itsensä kuolemaan, naulittuna palavaan neidonhiuspuuhun kotinsa ulkopuolella. Atsu kuitenkin selvisi hengissä ja oppi ajan myötä taistelemaan, tappamaan ja metsästämään. Vuosien poissaolon jälkeen hän on palannut kotiinsa mukanaan lista kuudesta nimestä: Käärme, Oni, Kitsune, Hämähäkki, Lohikäärme ja lordi Saitō.

Lisää aiheesta:

PlayStation.Blogin mukaan pelaajalla on tällä kertaa aiempaa enemmän vapautta, minkä lisäksi Yōtein kuusikon jäseniä voi metsästää haluamassaan järjestyksessä. Tarinakuvauksen mukaan reissu ei ole kuitenkaan pelkkää kostoa, sillä Atsu kohtaa matkallaan ihmisiä, jotka auttavat häntä löytämään elämälleen uuden tarkoituksen.

Sony paljasti samalla tuttuun tapaan teoksen erikoisversiot, jotka voi katsastaa alta. Alimmaisena puolestaan on katsottavissa pelin tuorein traileri, ja Ghost of Yōtein tarkka julkaisupäivä on 2. päivä lokakuuta.

Ennakkotilaajille tarjottavat hyödykkeet (perusversion OVH. Suomessa 79,99€). Sony julkaisee pelistä samalla hintaa myös fyysisen version.

Digitaalisen Deluxe-version OVH. Suomen PlayStation Storessa 89,99€.

Keräilyversion OVH. Suomessa 249,99€.