GTA VI on myöhässä jopa puolitoista vuotta alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna – Take-Twon pomo paljasti yllättävän aikataulun

Grand Theft Auto VI suunniteltiin alun perin julkaistavaksi jo keväällä 2025, vihjaa Strauss Zelnick.
Take-Two Interactiven toimitusjohtaja Zelnick on paljastanut uudessa haastattelussa, että Grand Theft Auto VI on noin 18 kuukautta alkuperäisestä aikataulustaan jäljessä.
Peli päivättiin alun perin syksyn 2025 julkaisulle, minkä jälkeen markkinoille tulo siirtyi ensin toukokuulle 2026 ja lopulta nykyiseen päivämääräänsä 19. marraskuuta 2026. Zelnickin kommentit vihjaavat kuitenkin, että sisäisesti tavoitteena saattoi olla jopa kevät 2025.
Viivästyksistä huolimatta Rockstar Games saa Zelnickin mukaan kaiken tarvitsemansa ajan täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Odotukset ovat valtavat, sillä pelin uskotaan rikkovan myyntiennätyksiä maailmanlaajuisesti.
Zelnick vaikutti haastattelussa myös erittäin varmalta nykyisestä julkaisupäivästä. Kun häneltä kysyttiin mahdollisista uusista viivästyksistä, vastaus oli yksiselitteinen: “19. marraskuuta. Se on julkistettu.”
Grand Theft Auto VI julkaistaan PlayStation 5:lle ja Xbox Series S/X:lle.
