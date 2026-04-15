Hades II saapui konsoleille – päivitys helpottaa suosikkihahmon viettelyä
Lähettänyt Ke 15.04.2026 - 14:13 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Hades II julkaistiin eilen PS5:lle ja Xbox Series X/S:lle, ja samalla tullut päivitys tekee fanisuosikki Icaruksen hurmaamisesta helpompaa.

Uusille alustoille laajentuneen Hades II:n uusi päivitys tuo mukanaan useita pelattavuusparannuksia. Merkittävin muutos koskee hahmosuhteita. Erityisesti vaikeasti lähestyttävä Icarus on nyt helpompi romanttinen kohde. Pelaajat voivat jatkossa kehittää suhdetta nopeammin, ja NPC-hahmoille voi antaa Bath Salts -esineitä jo varhaisessa vaiheessa, sekä rajattomasti. Lisäksi päivitys sisältää uusia dialogeja useille hahmoille, visuaalisia parannuksia aseiden efekteihin sekä muita hienosäätöjä pelikokemukseen.

Alun perin PC:lle ja Nintendo Switch 2:lle syyskuussa 2025 julkaistu Hades II on nyt saatavilla myös Xbox Game Pass -palvelussa.

Pelit: 
Hades II
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Supergiant Games
Julkaisijat: 
Supergiant Games
Lähde: 
Steam - Supergiant Games

