Hades II saapui konsoleille – päivitys helpottaa suosikkihahmon viettelyä

Hades II julkaistiin eilen PS5:lle ja Xbox Series X/S:lle, ja samalla tullut päivitys tekee fanisuosikki Icaruksen hurmaamisesta helpompaa.
Uusille alustoille laajentuneen Hades II:n uusi päivitys tuo mukanaan useita pelattavuusparannuksia. Merkittävin muutos koskee hahmosuhteita. Erityisesti vaikeasti lähestyttävä Icarus on nyt helpompi romanttinen kohde. Pelaajat voivat jatkossa kehittää suhdetta nopeammin, ja NPC-hahmoille voi antaa Bath Salts -esineitä jo varhaisessa vaiheessa, sekä rajattomasti. Lisäksi päivitys sisältää uusia dialogeja useille hahmoille, visuaalisia parannuksia aseiden efekteihin sekä muita hienosäätöjä pelikokemukseen.
Alun perin PC:lle ja Nintendo Switch 2:lle syyskuussa 2025 julkaistu Hades II on nyt saatavilla myös Xbox Game Pass -palvelussa.
