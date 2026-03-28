Hades II saapuu vihdoin huhtikuussa myös Xbox- ja PlayStation-pelaajien ulottuville

Ylistetty Hades-sarja jatkuu pitkän odottelun jälkeen myös Xboxilla ja PlayStationilla.

Hades II julkaistiin alkujaan pc:lle ja Switch 2:lle männä vuoden syyskuussa, mutta muiden konsoleiden omistajat jätettiin tässä vaiheessa nuolemaan näppejään. Niin vain ankeaan tilanteeseen tulee muutos huhtikuun 14. päivä, kun Supergiant Gamesin hittipeli suuntaa myös Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle – mukavana yllärinä myös suoraan Game Passin valikoimiin.

Hades II sisältää PS5:llä ja Xboxilla kaikki julkaisun jälkeen saapuneet päivitykset sekä vielä mysteeriksi jäävää "bonus content" -sisältöä, tutummin siis "bonuskontsaa". Uuden trailerin voi katsoa uutisen lopusta, lisätietoja puolestaan Xbox Wirestä, täältä.

Alkuperäinen Hades julkaistiin Early Accessiin vuonna 2018, ja lopullisen julkaisunsa jälkeen se onnistui haalimaan monenmoisia Game of the Year -palkintoja vuonna 2020.