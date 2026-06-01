Halo- ja Destiny-kehittäjä Bungien Marathon on näillä näppäimillä pelattavissa viikon ajan ilmaiseksi

Bungien viimeisin keräilyammuskelu Marathon on huomisesta alkaen saatavilla ilmaiseksi, mutta vain väliaikaisesti.

Kakkoskauden alkamisen kynnyksellä muun muassa Halo- ja Destiny-sarjoista tuttu Bungie tarjoaa huomisesta alkaen Marathonia tähän mennessä edullisimpaan hintaan: ilmaiseksi. Teosta voi kokeilla kaikilla julkaisualustoilla eli PC:llä, PlayStation 5:llä tai Xbox Series -laitteilla aikavälillä 2.–9. päivä kesäkuuta. PS5-pelaajat eivät myöskään tarvitse PS Plus -tilausta pelatakseen verkossa, ja kaiken kukkuraksi kokeilujakson aikana saavutettu edistyminen siirtyy täysversioon.

Kesäkuun 2. päivä eli huomenna alkava kakkoskausi tuo mukanaan Night Marsh -alueen, uuden Sentinel Runner -kuoren sekä muuta tappavaa varustusta. Uuden kauden myötä pelaajien inventaariot nollataan, mikä tasoittaa lähtöasetelmia uusille pelaajille. Kauden alussa ei siis tarvitse pelätä törmäävänsä muihin Runnereihin, joilla on jo parhaimman tason saalista käytössään. Kauden muihin uudistuksiin kuuluvat muun muassa Cradle-järjestelmä, jonka avulla Runner-kuoren ominaisuuksia voi kehittää ilman suurta huolta ryhmittymäkehityksestä, nopeampi eteneminen ryhmittymissä, suurempi holvi (Vault) sekä tukku muita kokemusta parantavia muutoksia.

”Marathon näyttää ja kuulostaa objektiivisesti hyvältä, mutta jos sen parissa ei ole hetkeäkään hauskaa, mitä iloa siitä on? Järjellä ajatellen monet palikat ovat kunnossa ja taistelun tunnelma tuntuu tiukalta. Pelattavat hahmotkin ovat mielenkiintoisen monimutkaisia. Siitä huolimatta kerta toisensa jälkeen palaaminen sen maailmaan tuntuu raskaalta”, tuumaili Risto Karinkanta arviossaan. Koko arvostelu on luettavissa lähdelinkistä, täältä.

Marathonin ohella Bungie viimeistelee Destiny 2:n alasajoa, sillä studio ilmoitti hiljattain, että Destiny 2 saa viimeisen, eräänlaisena epilogina toimivan sisältöpäivityksensä kesäkuussa. Bloombergin mukaan teoksen alasajon myötä studiolle on tulossa merkittäviä irtisanomisia, mutta Bungie on toistaiseksi pysynyt vaiti asiaan liittyvistä yksityiskohdista. Destiny 2:n palvelimet pysyvät toiminnassa toistaiseksi, minkä lisäksi studio on vahvistanut työstävänsä tällä hetkellä useita ideoita tulevia pelejä varten.