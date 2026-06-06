Hartaasti odotettu seuraava osa Final Fantasy VII -saagassa paljastettiin viimein – julkaisu koittaa ensi vuonna

Elämää suuremman saagan päätösosa odottaa – Final Fantasy VII Revelation paljastettiin viimeöisessä Summer Game Fest -lähetyksessä.

Square Enixin aiemmat vihjailut julkaisupäivän PlayStation-yksinoikeuden päättymisestä pitivät paikkansa, sillä trilogian ohjaaja Naoki Hamaguchi vahvisti Summer Game Festin lavalla teoksen saapuvan samanaikaisesti PlayStation 5:lle, Xbox Series -laitteille, Nintendo Switch 2:lle sekä PC:lle. Samalla lyötiin lukkoon myöskin julkaisuhaarukka – peli julkaistaan keväällä 2027. Lisäksi silminnähden iloinen Hamaguchi sanaili:

”Olemme päässeet näin pitkälle vain jokaisen teidän ansiostanne – teidän, jotka jatkoitte uskomista tähän tarinaan ja jaksoitte odottaa tätä hetkeä yhdessä kanssamme. Pelin keskeinen teema on päättäväisyys – Cloud ja hänen toverinsa kohtaavat kukin oman kohtalonsa ja löytävät päättäväisyyden marssia kohti viimeistä taistelua. Minäkin olen kantanut sydämessäni lupausta tämän matkan ajan – päättäväisyyttä saattaa tämä sarja päätökseensä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan tämän kokemuksen sen täydellisimmässä muodossa. Pysykää mukana ja nähkää, mitä tuon päättäväisyyden tuolla puolen odottaa.”

Debyyttitrailerin ohella nähtiin myös muuta pelikuvaa, minkä lisäksi Vincent Valentinen ääninäyttelijä Matt Mercer piipahti hänkin lavalla esittelemässä peliä. Aiemmin tänä vuonna Hamaguchi puolestaan vakuutti, ettei kolmannen osan julkaiseminen usealle alustalle tarkoita kompromisseja pelin laadun suhteen. Kuten sanottua, totuus selviää ensi vuoden aikana.

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