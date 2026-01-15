Hill Climb Racing rikkoi 2 miljardin latauksen rajan – suomalaisklassikko puksuttaa yhä täysillä

Oululaisen Fingersoftin ikoninen mobiilipeli on saavuttanut historiallisen rajapyykin, eikä vauhti näytä hiipumisen merkkejä.

Hill Climb Racing -mobiilipelin alkuperäisosaa on ladattu yli kaksi miljardia kertaa. Vuonna 2012 julkaistu fysiikkapohjainen ajopeli on kasvanut melkoiseksi globaaliksi ilmiöksi ja luonut kokonaan oman alalajinsa mobiilipelaamiseen.

Yli 13 vuotta julkaisunsa jälkeen Hill Climb Racingia tahkoaa yhä yli neljä miljoonaa pelaajaa päivittäin, kiitos säännöllisten päivitysten ja ilmeisen ajattoman pelimekaniikan.

“Pitää olla todella kiitollinen pelaajillemme, ihan nöyräksi vetää”, sanoo Fingersoftin toimitusjohtaja Teemu Närhi.

Hill Climb Racing on kasvanut täysiveriseksi pelisarjaksi. Hill Climb Racing 2 täyttää myöhemmin tänä vuonna pyöreät 10 vuotta, ja koko sarjalla on yhteensä lähes 3 miljardia latausta eri alustoilla. Fingersoft on tehnyt myös LEGO Hill Climb Adventures -spinoffin LEGO Groupin kanssa, ja sarjan uusin osa Hill Climb Racing 3 on hiljattain testijulkaistu Suomessa.

Alkuperäinen Hill Climb Racing on yhä ladattavissa Google Playstä ja Apple App Storesta, mainosvapaa Hill Climb Racing+ löytyy Apple Arcadesta, ja Hill Climb Racing Lite on pelattavissa selaimessa YouTube Playablesissa sekä Poki.comissa.

