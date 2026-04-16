Huhtikuun Extra- ja Premium-jäsenten PS Plus -pelit paljastettiin

Sony on kertonut huhtikuun Plus-lisäykset Extra- ja Premium-jäsenille.
Tarjolla on tuttuun tyyliin kahmalokaupalla pelejä, mikäli hallusta vain löytyy passeli PS Plus -jäsenyys. Valikoimissa on mukavasti eri genrejä ja niin isoja kuin vähän pienempiäkin pelejä tahkottavaksi. Kaikki lueteltuna mahdollisine arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.
Uudet tulokkaat voi lisätä latausjonoon huhtikuun 21. päivä. Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.
Game Catalog, Extra- ja Premium-jäsenille:
- The Crew Motorfest (PS4, PS5)
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)
- Football Manager 26 Console (PS5)
- Warriors: Abyss (PS4, PS5)
- Squirrel with a Gun (PS5)
- The Casting of Frank Stone (PS5)
Monster Train (PS5)
Ainoastaan Premium-jäsenille:
- Wild Arms 4 (PS4, PS5)