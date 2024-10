Kaaos-kurre kauhua kylvämässä

Orava (sciurus belli) on jyrsijöiden lahkoon kuuluva maanisäkäs ja taistelujärjestelmä, joka painaa tyypillisesti noin puolet 9mm Smith & Wesson -pistoolista. Orava on läheistä sukua vuohelle ( capra delirus ), jonka lailla se liikuskelee taajamissa näennäisesti ilman järkeä tai päämäärää. Orava on arvaamaton eläin, joka voi olla vaarallinen sekä aseistettuna että aseettomana.

Orava on tottunut ihmisiin, eikä se helposti hätkähdä kuvaamaan kumartunutta ohikulkijaa.

Asuinympäristö ja levinneisyys

Oravaa tapaa tyypillisesti samoissa paikoissa kuin mustapukuisia agentteja: lähiöissä, skeittipuistoissa, vesiliukumäissä ja salaisissa tutkimuslaboratorioissa. Orava on vikkelä liikkeissään, ja se saattaa hyvinkin murtautua asuinrakennuksiin tai kapakoihin heittämällä tiiliskiven ikkunan läpi tai räjäyttämällä ovet päreiksi. Välillä agressiiviseksi äityvästä käyttäytymisestä huolimatta orava on arka eläin, joka voi laajentaa reviiriään vain raivattuaan voimakkaimmat uhkaajansa tieltään.

Orava ei yleensä ammu ellei sitä ammu ensin. Tai jos se epäilee että sitä ammutaan. Tai jos sitä huvittaa ampua.

Orava on myös nokkela ja tarkkaavainen, ja sen voi joskus nähdä kiipeävän lipputangon nokkaan havainnoimaan ympäristöään ja paikantamaan katseellaan ravintoa ja muita viihdykkeitä. Rohkeana otuksena se saattaa tehdä kuolemaa uhmaavan loikan läheiseen heinäkasaan. Erityisen näyttävää on, kun orava tekee taidokkaita ilmalentoja konepistoolinsä rekyyliä hyväksi käyttäen.

Käyttäytyminen ja ravinto

Kuten edellä on jo todettu, oravan käytös on usein ennustamatonta, mutta se on selkeästi älykäs eläin. Se osaa käsitellä työkaluja kuten kranaatinheitintä, nestekaasusäiliötä tai jalkapalloa, ja se osaa pukeutua ympäristön uhkien edellyttämällä tavalla: miinakentälle se kulkee pomminpurkuasussa ja syviin luolastoihin sukeltaa sukelluspuvussa. Se osaa myös hyödyntää kulkuvälineitä kuten radio-ohjattavia autoja ja vesisuksia. Pienissä käpälissä on voimaa, jolla se joko vääntää niskat nurin tai harjoittaa kiropraktiikkaa.

Singolla varustettu ja autolla ajava orava ei ole kovin yleinen näky. Useammin orava on aseistautunut konepistoolilla.

Orava ilmeisesti syö pähkinöitä, vaikka yleisemmin se näyttää keräävän niitä talteen käyttääkseen niitä valuuttana, jolla ostetaan aseita, kulkuvälineitä ja erilaisia koristeita. Alfa-oravan tunnistaa etenkin sen valtaisasta tammenterhokokoelmasta, jota esittelemällä se lunastaa oikeuden hallita reviirinsä antoisimpia apajia. Alueen hallitsevimmalla oravalla on käytännössä joka kadunkulmassa varasto, josta se voi käydä poimimassa mukaansa pistoolin tai kertasingon.

Orava lemmikkinä

Oravan hankkimista harkitsevan kannattaa huomioida muutama seikka. Ensinnäkin orava voi alkuun olla hyvinkin humoristinen eläin, mutta sen vitsivalikoima on rajallinen ja jutut väljähtyvät nopeasti. Pistoolin tai haulikon kanssa heiluva sammalvuoteen herra on hurmaava oman aikansa, ja alkuun voi olla viihdyttävää seurata miten se lopettaa uhrinsa eri aseita käyttäen, mutta tämäkin hupi alkaa pian toistaa itseään. Lisäksi oravan komentaminen voi alkuun tuntua hyvinkin kömpelöltä ja sen seuraamista hankaloittaa ikävä tapa piiloutua kummallisiin nurkkauksiin, joista sitä on vaikea havaita.

Oravaa lähestyvän ihmisen kannattaa pitää puhelimestaan tiukasti kiinni, sillä muuten kurre voi vohkia sen ja alkaa kuluttaa mobiilidataa googlettamalla faktoja itsestään.

Jos julmalta jyrsijältä ei odota liikoja, siitä voi olla iloa muutamaksi syysillaksi. Onneksi oravan hankkiminen ja pitäminen on verrattain huokeaa, eikä sen hylkääminen aiheuta suurta vahinkoa.

Huom! Tämän esseen toteamukset perustuvat yhden oravayksilön havainnointiin tv-ruudulta, joten ne eivät välttämättä ole yleistettävissä kaikkiin luonnossa tavattaviin pörröhäntiin.