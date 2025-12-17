Ilmainen Rainbow Six Mobile tuo taktiset tiimitaistelut taskuun – julkaisu helmikuussa 2026

Ubisoft laajentaa suositun Rainbow Six -pelisarjan mobiilialustoille maksuttomalla moninpelikokemuksella.

Ikoninen Rainbow Six -pelisarja saapuu ensi kertaa älypuhelimiin, kun Rainbow Six Mobile julkaistaan Android- ja iOS-laitteille 23. helmikuuta 2026. Osittain suomalaisen Ubisoft RedLynxin kehittämä ilmaiseksi pelattava räiskintä tuo sarjalle tutut taktiset tiimitaistelut taskukokoiseen muotoon.

Rainbow Six Mobile tarjoaa kymmenen pelaajan otteluita, joissa kaksi viiden hengen joukkuetta, hyökkääjät ja puolustajat, ottavat mittaa toisistaan tarkasti suunnitelluissa otteluissa. Pelattavat operaattorit eroavat toisistaan aseistuksen, erikoiskykyjen ja varusteiden osalta, ja voitto vaatii tiimityötä sekä taktikointia.

Kehitystyö on kestänyt useita vuosia, ja peliä on hiottu laajojen alfa- ja beetatestien sekä pelaajapalautteen perusteella. Tavoitteena on ollut tarjota mahdollisimman sulava ja tasapainoinen taktinen ammuntakokemus mobiililaitteilla.

Ennen julkaisua käynnissä on esirekisteröinti, johon osallistuvat pelaajat palkitaan julkaisussa ainutlaatuisilla pelinsisäisillä bonuksilla. Palkinnot paranevat sitä mukaa, mitä enemmän pelaajia rekisteröityy mukaan.

Pelin julkaisupäivätraileri on katsottavissa alta.