Helsinkiläinen Ubisoft RedLynx mukana kehittämässä Rainbow Six Mobile -räiskintäpeliä

Rainbow Six -räiskintä laajenee mobiilille suomalaisstudion tuella.

Ubisoft paljasti Tom Clancy’s Rainbow Six Mobilen, joka julkaistaan ilmaispelinä iOS- ja Android-laitteille. Suositun räiskintäsarjan älypuhelimille ja tableteille tuova Rainbow Six Mobile syntyy osittain helsinkiläisen Ubisoft RedLynxin voimin. Mukana on myös kymmenen muuta tiimiä, kuten Ubisoft Kyiv ja Ubisoft Québec.

Rainbow Six Mobile jatkaa samaa tuttua taktista linjaa, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta jaetaan hyökkääjiin ja puolustajiin. Kummankin tiimin jäsenet koostuvat erilaisista ammattisotilaista, joilla on omat erikoiskykynsä ja -varusteensa. Alusta alkaen mobiililaitteille kehitettävän Rainbow Six Mobilen luvataan tarjoavan helppokäyttöiset ja luontevat ohjaintoiminnot sekä pelitavat.

Halukkaat pelaajat voivat hakea mahdollisuutta osallistua Rainbow Six Mobilen testivaiheisiin täältä. Tuoreen trailerin voi katsastaa alta.