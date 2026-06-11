Kotimaisen Paperlands-indiepulmailun demo kokeiltavissa Steamin kautta – julkaistaan vielä kuluvan vuoden aikana

Cozy Age Gamesin Paperlandsista julkaistiin pieni maistiainen Steamissa.
Paperlands rakentuu lupsakan 2D-seikkailun ympärille, joskin varsin paperipainotteisessa miljöössä. Tarkoituksena on väritellä ja taitella papereita ja siinä samalla edetä rennonletkeitä pulmia ratkoen. Koko komeus rullaa ilmaisella Godot-pelimoottorilla, jolla uutisen loppuun upotetun trailerin perusteella tuntuisi saavan aikaiseksi varsin hurmaavaa jälkeä.
Paperlandsin julkaisun on määrä tapahtua kuluvan vuoden aikana. Ja sen demonhan voi pistää lataukseen Steamista, täältä.