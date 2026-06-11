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Paperlands, indie, peli, uutinen, peliuutinen

Kotimaisen Paperlands-indiepulmailun demo kokeiltavissa Steamin kautta – julkaistaan vielä kuluvan vuoden aikana
Lähettänyt To 11.06.2026 - 16:13 käyttäjä Jaakko Herranen

Cozy Age Gamesin Paperlandsista julkaistiin pieni maistiainen Steamissa.

Paperlands rakentuu lupsakan 2D-seikkailun ympärille, joskin varsin paperipainotteisessa miljöössä. Tarkoituksena on väritellä ja taitella papereita ja siinä samalla edetä rennonletkeitä pulmia ratkoen. Koko komeus rullaa ilmaisella Godot-pelimoottorilla, jolla uutisen loppuun upotetun trailerin perusteella tuntuisi saavan aikaiseksi varsin hurmaavaa jälkeä.

Paperlandsin julkaisun on määrä tapahtua kuluvan vuoden aikana. Ja sen demonhan voi pistää lataukseen Steamista, täältä.

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Pelit: 
Paperlands
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
Cozy Age Games
Julkaisijat: 
Cozy Age Games
Lähde: 
Steam / Paperlands

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