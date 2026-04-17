Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Lana Del Reyn esittämä Bond-tunnari First Light julkaistiin
Lähettänyt Pe 17.04.2026 - 06:37 käyttäjä Jaakko Herranen

007 First Light sisältää oman tunnusbiisinsä, kuten Bond-tyyliin tapana on.

007 First Lightin teemakappaleen esittää Lana Del Rey. Yhdysvaltalaislaulajahan nousi kansan tietoisuuteen viimeistään 2012 ilmestyneellä Born to Die -albumillaan, joka sisälsi myös suurhitin Video Games. Sittemmin levyjä on tipahdellut tasaiseen tahtiin aina parin vuoden välein, ja nyt vuorossa on siis First Light -nimellä kulkevan Bond-tunnarin laulaminen IO Interactiven peliin – sen voi kuunnella uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

007 First Light ei mukaile minkään elokuvan tai kirjan tarinaa, vaan se sijoittuu Bondin nuoruusvuosiin, jolloin agentti muun muassa saa sen legendaarisen "luvan tappaa". Nuorta Bondia tulkitsee pelissä Patrick Gibson.

007 First Light julkaistaan toukokuun 27. päivä PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle. Switch 2 -versio on luvassa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
007 First Light
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
IO Interactive
Julkaisijat: 
IO Interactive
Henkilö: 
Lana Del Rey
Patrick Gibson
Lähde: 
YouTube / IO Interactive

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic