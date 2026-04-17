Lana Del Reyn esittämä Bond-tunnari First Light julkaistiin

007 First Light sisältää oman tunnusbiisinsä, kuten Bond-tyyliin tapana on.
007 First Lightin teemakappaleen esittää Lana Del Rey. Yhdysvaltalaislaulajahan nousi kansan tietoisuuteen viimeistään 2012 ilmestyneellä Born to Die -albumillaan, joka sisälsi myös suurhitin Video Games. Sittemmin levyjä on tipahdellut tasaiseen tahtiin aina parin vuoden välein, ja nyt vuorossa on siis First Light -nimellä kulkevan Bond-tunnarin laulaminen IO Interactiven peliin – sen voi kuunnella uutisen lopusta.
007 First Light ei mukaile minkään elokuvan tai kirjan tarinaa, vaan se sijoittuu Bondin nuoruusvuosiin, jolloin agentti muun muassa saa sen legendaarisen "luvan tappaa". Nuorta Bondia tulkitsee pelissä Patrick Gibson.
007 First Light julkaistaan toukokuun 27. päivä PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle. Switch 2 -versio on luvassa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.