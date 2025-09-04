: 007 ja lupa viihdyttää — huikea maistiainen Bondin uudesta alusta lunastaa kaikki sulavalle agentille asetetut odotukset

KonsoliFIN pääsi näkemään maistiaisen James Bondin uusista virtuaalisista seikkailuista Gamescomissa. Sitten meidän tuli pysyä vaiti kahden viikon ajan. Mitä Bond oikein piilottelee?

Uuden alun komeat puitteet

IO Interactive on ymmärtänyt homman nimen. Bondin uutta tulemista markkinoidaan jopa Gamescomin mittapuulla komeasti. Aulassa on brittiläisen agentin tuttu auto. Sisään päästään pitkien turvatarkastusten jälkeen. Lattiat on vuorattu punaisella matolla, ja huonekalut ovat MI6-tyylisiä nahkasohvia ja nojatuoleja. Lopulta meidät kärrätään intiimiin elokuvateatteriin, jossa pelin ensimmäinen kenttä, joka nyt nähtiin State of Play -lähetyksessä, esitetään valkokankaalta.

Koska kriitikot ovat kriitikoita, kuulen muminaa takarivistä. Joku kommentoi, että toivottavasti itse tuote vastaa mainostuksen määrää.

Puolen tunnin jälkeen nurinasta ei ole tietoakaan. Sen sijaan ensimmäinen kysymys onkin, milloin peliin päästään käsiksi. Gamescomissa päivä oli vielä mysteeri, nyt sekin tiedetään: Bond palaa kaikille alustoille 27.3.2026.

Hitman-pelisarjan tekijöiden toimintaseikkailu aloittaa uuden luvun Bondin maailmassa. Nyt palataan ikonisen agentin alkulähteille, aikaan, josta on nähty vain vilaus aiemmissa elokuvissa. Bond on vielä keltanokka täynnä potentiaalia, mutta samalla tulvillaan epävarmuuksia ja nokkavuutta, joka uhkaa romuttaa lupaavan alun tyystin. Tekijät kertovat, että tarkoituksena on löytää keino käsitellä hahmoa nykypäivän realiteettien kautta samalla klassisia elementtejä kunnioittaen. Paluuta menneeseen ei enää ole, mutta henkisesti Bond tuntuu siltä tutulta vaaralliselta hahmolta, johon aikanaan on rakastuttu.

Sekoitus eri lajityyppejä

Demossa nähdään pieni otanta siitä, mitä 007: First Light tarjoaa puolen vuoden päästä. Heti alkuun silmään pistää se, miten hienosti IO Interarctive on ymmärtänyt Bondin tunnelman päälle. Visuaalinen ilme on sinänsä helpoin osa: Bondin seikkailut ovat aina kalleimmissa kohteissa, mitä maailmasta löytyy. Kunhan kaikki on sliipattua, niin se on lähellä sitä fantasiaa, mitä tämä sarja myy.

Tärkeämpää on nähdä, miten peli tavoittaa sen eteerisen fiiliksen, että olemme vaarallisen tehtävän puikoissa. Bondin hauskuus on lupaus siitä, että minä hetkenä hyvänsä kaikki tuttu ja turvallinen hajoaa käsiin, eikä jäljelle jää muuta kuin raaka voima ja oma nokkeluus. Demon alku, jossa agenttipoppoo viilettää sveitsiläisen vuoriston halki kohti ensimmäistä tehtäväänsä, tavoittaa tämän upeasti. Päällisin puolin kaikki on ällöttävän fiiniä. Kaikkia kuitenkin jännittää. Paitsi ehkä Bondia, jota pännii hänen paikkansa hierarkiassa. Kukaan ei ymmärrä egoistin turhautumista.

Tätä fiilistä on nähty viimeksi Martin Cambellin upeassa Casino Royale -elokuvassa, jossa Bond on vielä kuin haavoittunut eläin. Käskyt ärsyttävät häntä, eikä mikään tehtävä ole tarpeeksi monimutkainen, ettei sitä voisi ratkaista ampumalla reikiä johonkin. Tekijät eivät vielä suostuneet kertomaan, voiko näin tapahtua nytkin, sillä esitys kulki täysin ennalta määrättyä reittiä. Hyvässä tai pahassa, Bondin on nyt käyttäydyttävä ihmisiksi.

Onneksi IO Interactive näyttää heti ensikättelyssä, että tämäkin on heillä hanskassa. Bond sulautuu ihmisjoukkoihin kuten Agentti 47 ja temputkin ovat tuttuja, kun paikallisia vartijoita huijataan avaamalla vesihanoja tai ihmettelijöitä rauhoitellaan molemmille agenteille tutuilla puujalkavitseillä.

Kun meno karkaa käsistä ja Bondin pitää laittaa tutumpi rymistelyvaihe silmään, toiminta käynnistyy yllättävän sulavasti. Silmänräpäyksessä siirrytään takaa-ajoon, jossa huikean kalliit autot näyttävät risuille ja männykävyille, mistä kana pissii.

Koska kyseessä on jälleen demo, tämäkin kohtaus on lineaarinen ja hyvin valmiiksi purkitettu. Kukaan ei suostu sanomaan, mitä tulevat kentät sisältävät tai pääsevätkö pelaajat vapaammin ajamaan kaaroja. Se nähdään vasta tulevaisuudessa.

Toimivaa räiskintää

Jahka Bond tavoittaa kohteensa paikallisella lentokentällä, meno mukautuu jälleen. First Light ei ole suinkaan ensimmäinen peli, jossa tätä monipuolista lajityyppien yhdistelyä nähdään. Rakastamani Uncharted-sarja on tällä saralla yksi parhaista, mitä on ikinä tehty. Mutta sekin on velkaa Bondille, kuten ovat kaikki muutkin. IO Interactivin suurin haaste on luoda kokonaisuus, joka lunastaa nämä historialliset odotukset. Eihän siitä tulisi mitään, että esikuva olisi muita heikompi.

Onneksi jälleen voidaan huokaista helpostuksesta. Bondin räiskintä ja fyysinen toiminta näyttää juuri niin viseraaliselta ja hauskalta kuin lajityypiltä voisi toivoa. Tekijät painottavat esityksen aikana, että voimafantasia on kaiken perusteena. Tarkoituksena on antaa pelaajalle se tunne, että he ovat 007. Vaikka haastetta löytyy, tärkeintä on näyttää coolilta.

Sehän onnistuu. Kuten elokuvista on opittu, kaikki tynnyrit räjähtävät, pahikset lentävät kaaressa kuin asvaltti olisi kyllästetty jousituksella, eikä edes kutien loppuminen hidasta menoa: silloin voi vaan heittää vihollista aseella. Demon aikana oli makea kuulla, miten näinkin yksinkertainen oivallus sai väsyneet toimittajat iloisesti nauramaan. Kuten Bond aina tuntuu muistuttavan, joskus vanhat temput ovat niitä parhaita.

Elokuville uskollista spektaakkelia

Lopulta toiminta saavuttaa huippunsa, kun Bond joutuu jahtaamaan kiitoradalla viilettävää rahtikonetta. Kohtaus on kuin sekoitus Mission Impossible - ja GoldenEye-elokuvia. Jälleen illuusio on täydellinen. Kaikki kulkee raiteilla, mutta ilotulitus on niin hienosti rakennettua, ettei siitä välitä. Kuka ei olisi halunnut joskus itse pelata kohtausta, jossa Pierce Brosnan ajaa moottoripyörällä lentokoneen kiinni? Tätä GoldenEye-peli lupasi aikanaan Nintendo 64:lla. Kesti vain tähän asti, että teknologia tavoitti sen fantasian.

Samalla elokuvien fanit voivat olla iloisia. IO Interactive on poiminut vaikutteet parhaista Bond-seikkailuista uuteen uskoon. Esityksen aikana saattoi bongata viittauksia aiemmin mainittuihin GoldenEye- ja Casino Royale -seikkailuihin. Tekijöiden mukaan Daniel Craigin aika on ollut yksi suurimmista vaikutteista. Samalla kuitenkin 009-agentin läsnäolo ja varsinkin kultainen naamio viittaavat vahvasti Sean Beanin ikoniseen Alec Travelyan -pahikseen.

Emme ole vielä pääseet pelaamaan uusinta Bond-seikkailua, mutta demo teki juuri sen, mitä sen pitikin. Se tuntui siltä, kuin olisimme päässeet katsomaan uutta Bond-elokuvaa. Mikäli IO Interactive välittää tämän tunteen ohjaimen kautta pelaajien selkäytimiin, niin luvassa saattaa olla helposti ensi kevään yksi suurimmista hiteistä.

Nyt voimme vain odottaa ja toivoa parasta.