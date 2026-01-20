Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Maaliskuussa julkaistava Life is Strange: Reunion tuo takaisin suosikkikaksikko Maxin ja Chloen
Lähettänyt Ti 20.01.2026 - 23:13 käyttäjä Jaakko Herranen

Life is Strange -sarja tekee paluun maaliskuun lopussa.

Kuten nimestä voi päätellä, tuo Life is Strange: Reunion takaisin kymmenen vuotta sitten matkaansa aloitelleet Maxin ja Chloen. Max kykenee edelleen kelailemaan aikaa, siinä missä Chloe pääsee osoittamaan sanavalmiutensa hahmojen välisissä keskusteluissa – kumpaisellakin hahmolla päästään siis pelaamaan matkan varrella.

Lisää aiheesta:

Tänään ilmestyneen esittelystriimin trailereineen voi katsella uutisen lopusta. Mutta tiirailehan toki pienoisella varauksella, nähdäänhän siinä pienoisia juonipaljastuksia niin alkuperäisestä Life is Strangesta kuin Double Exposurestakin. Pelkän trailerin voi katsastaa puolestaan uutisen yläosasta.

Deck Ninen kehittämä Life is Strange: Reunion julkaistaan maaliskuun 27. päivä PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Life is Strange: Reunion
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Deck Nine Games
Julkaisijat: 
Square Enix
Lähde: 
Eurogamer

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic