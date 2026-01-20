Maaliskuussa julkaistava Life is Strange: Reunion tuo takaisin suosikkikaksikko Maxin ja Chloen

Life is Strange -sarja tekee paluun maaliskuun lopussa.
Kuten nimestä voi päätellä, tuo Life is Strange: Reunion takaisin kymmenen vuotta sitten matkaansa aloitelleet Maxin ja Chloen. Max kykenee edelleen kelailemaan aikaa, siinä missä Chloe pääsee osoittamaan sanavalmiutensa hahmojen välisissä keskusteluissa – kumpaisellakin hahmolla päästään siis pelaamaan matkan varrella.
Tänään ilmestyneen esittelystriimin trailereineen voi katsella uutisen lopusta. Mutta tiirailehan toki pienoisella varauksella, nähdäänhän siinä pienoisia juonipaljastuksia niin alkuperäisestä Life is Strangesta kuin Double Exposurestakin. Pelkän trailerin voi katsastaa puolestaan uutisen yläosasta.
Deck Ninen kehittämä Life is Strange: Reunion julkaistaan maaliskuun 27. päivä PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.