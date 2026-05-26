Marvel Rivals iski huijareihin kovalla kädellä – lähes 500 tiliä bannattiin hetkessä

Marvel Rivals sai massiivisen huijaripuhdistuksen viikonloppupäivityksen jälkeen. Pysyviä porttikieltoja jaettiin sadoille pelaajille.
NetEase on ilmoittanut bannanneensa pysyvästi 485 käyttäjätiliä sekä kolme pelilaitetta julkaisemassaan Marvel Rivals -pelissä. Toimenpiteet tehtiin viikonloppupäivityksen jälkeen havaittujen huijausohjelmien käytön vuoksi. Virallisen Marvel Rivals -sivuston blogissa on julkaistu täydellinen luettelo kaikista estetyistä tilistä, henkilökohtaiset tiedot pois lukien, josta käy ilmi pelaajien edustaneen monia eri pelitasoja.
Yhtiön mukaan valvontajärjestelmät havaitsivat pelaajien käyttävän kolmannen osapuolen ohjelmia ja pelitiedostojen manipulointia. Vastauksena tilanteeseen turvallisuustiimit käynnistivät “välittömän kohdennetun puhdistuksen”.
NetEase kertoo käyttävänsä monitasoista huijauksenestojärjestelmää, joka sisältää automaattisen seurannan, epäilyttävän toiminnan tunnistamisen sekä manuaaliset tarkistukset. Kaikki vahvistetut huijaajat saivat pysyvän porttikiellon.
Marvel Rivals on ollut melkoinen menestys, sillä peli ylitti aiemmin 40 miljoonan pelaajan rajapyykin ja toi NetEaselle miljardiluokan tuotot.
