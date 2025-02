Superhitti Marvel Rivalsin kehityksessä mukana ollut pohjoisamerikkalaistiimi on tuorein irtisanomisten uhri pelialalla

Valtaisaksi hitiksi nousseen Marvel Rivalsin kehityksessä mukana ollut pohjoisamerikkalaistiimi on tuorein irtisanomisten uhri pelialalla.

Marvel-sankareita pullollaan oleva ilmaispelattava verkkoräiskintä keräsi julkaisunsa yhteydessä noin 20 miljoonaa pelaajaa vain muutamassa päivässä. Kiinalaisjulkaisija NetEase on kuitenkin nähtävästi päättänyt irtisanoa Yhdysvaltojen Seattlessa majaa pitävän kehittäjäjaostonsa, sillä esimerkiksi Rivalsin kenttäsuunnittelijat Jack Burrows ja Garry McGee sekä ohjaaja Thaddeus Sasser ovat kertoneet LinkedInissä avoimesti saaneensa kiinalaisjulkaisijalta tylyn irtisanomisilmoituksen.

Sasserin mukaan hänen tiiminsä on ollut avainroolissa esimerkiksi kenttäsuunnitteluun ja pelattavuuteen liittyvissä aspekteissa. Mies ei osannut sanoa, kuinka montaa ihmistä NetEasen päätös tarkalleen koskee, mutta nykyisin Game File -sivustoa ylläpitävä Stephen Totilo kertoi saaneensa NetEaselta lausunnon, joka vahvistaa irtisanomisten koskevan nimenomaan pohjoisamerikkalaista jaostoa.

Marvel Rivals -irtisanomiset eivät suinkaan ole ensimmäinen NetEasen länsimaisiin studioihin liittyvä uutinen. Esimerkiksi marraskuussa Bioware-veteraani Mac Waltersin NetEase-rahoitettu studio Worlds Untold joutui keskeyttämään toimintansa ja ilmoitti etsivänsä uutta kumppania, oletettavasti rahoituksen loppumisen johdosta.

Vastaavasti Halo Infinite -pääsuunnittelija Jerry Hookin vuonna 2022 perustettu Jar of Sparks -studio keskeytti oman debyyttipelinsä kehityksen viime kuussa, irtisanoen samalla työntekijöitä. Hook vahvisti tuolloin myös etsivänsä uutta julkaisijaa nimikkeelleen. Aiemmin tällä viikolla vahvistamaton määrä irtisanomisia kuultiin vuonna 2020 perustetun – ja entisen Avalanche Studios -nokkamiehen – Christofer Sundbergin luotsaaman ruotsalaiskehittäjä Liquid Swordsin suunnalta, jota NetEase niin ikään aiemmin rahoitti.

Joulukuussa 2024 julkaistu Marvel Rivals on Circanan data-analyytikko Mat Piscatellan mukaan tälläkin hetkellä yksi pelatuimpia verkkomoninpelejä niin konsoleilla kuin PC:llä. Esimerkiksi Steamissa sillä on jatkuvasti noin 200 000 aktiivista pelaajaa. Myöhemmin tällä viikolla pelin ensimmäisen kauden toisen puoliskon on tarkoitus startata kahden uuden sankarin voimin: The Thing (Möykky) ja Human Torch (Liekki/Ihmissoihtu), jollei irtisanomiset pistä aikataulua uusiksi.