Netflixin Assassin’s Creed -sarja käyntiin – kuvaukset alkoivat ja näyttelijäkaarti julki

Ubisoft vahvistaa Netflixin Assassin’s Creed -sarjan aloittaneen kuvaukset. Mukana nähdään nimekäs kansainvälinen näyttelijäkaarti.
Assassin’s Creed live-action sarja on siirtynyt virallisesti tuotantoon. Ubisoft vahvisti sosiaalisessa mediassa, että Netflix-sarjan kuvaukset ovat käynnissä.
Sarja sijoittuu antiikin Roomaan vuoteen 64 jaa., ja sen tarina pyörii tuttuun Assassin’s Creed -tyyliin kahden varjoissa toimivan järjestön välillä käytävän salaisen sodan ympärillä. Tekijöiden mukaan luvassa on vauhdikas trilleri, joka seuraa useita hahmoja historian käännekohdissa.
Rooleissa nähdään:
- Toby Wallace
- Lola Petticrew
- Laura Marcus
- Tanzyn Crawford
- Zachary Hart
- Nabhaan Rizwan
- Sandra Guldberg Kamp
- Youseff Kerkour
- Claes Bang
- Noomi Rapace
- Ramzy Bedia
- Sean Harris
- Mirren Mack
- Corrado Invernizzi
Sarjan tuotannosta vastaavat Emmy-ehdokkaat Roberto Patino ja David Wiener. Netflix antoi sarjalle vihreää valoa heinäkuussa 2025.
Tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu.
