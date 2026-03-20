Netflixin Assassin’s Creed -sarja käyntiin – kuvaukset alkoivat ja näyttelijäkaarti julki
Lähettänyt Pe 20.03.2026 - 13:07 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Ubisoft vahvistaa Netflixin Assassin’s Creed -sarjan aloittaneen kuvaukset. Mukana nähdään nimekäs kansainvälinen näyttelijäkaarti.

Assassin’s Creed live-action sarja on siirtynyt virallisesti tuotantoon. Ubisoft vahvisti sosiaalisessa mediassa, että Netflix-sarjan kuvaukset ovat käynnissä.

Sarja sijoittuu antiikin Roomaan vuoteen 64 jaa., ja sen tarina pyörii tuttuun Assassin’s Creed -tyyliin kahden varjoissa toimivan järjestön välillä käytävän salaisen sodan ympärillä. Tekijöiden mukaan luvassa on vauhdikas trilleri, joka seuraa useita hahmoja historian käännekohdissa.

Rooleissa nähdään:

  • Toby Wallace
  • Lola Petticrew
  • Laura Marcus
  • Tanzyn Crawford
  • Zachary Hart
  • Nabhaan Rizwan
  • Sandra Guldberg Kamp
  • Youseff Kerkour
  • Claes Bang
  • Noomi Rapace
  • Ramzy Bedia
  • Sean Harris
  • Mirren Mack
  • Corrado Invernizzi

Sarjan tuotannosta vastaavat Emmy-ehdokkaat Roberto Patino ja David Wiener. Netflix antoi sarjalle vihreää valoa heinäkuussa 2025.

Tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu.

