NieR: Automatan myynnit ylittivät 10 miljoonaa – uusi videopätkä kiusoittelee mahdollisella jatko-osalla

NieR: Automata -pelejä on rahdattu maailmalle ja myyty digitaalisesti yhteensä yli 10 miljoonan kopion verran, vahvistaa Square Enix.

Yoko Taron omalaatuista NieR-universumia laajentanut NieR: Automata julkaistiin alkujaan PlayStation 4:lle vuonna 2017. Sittemmin tämä roolipelimaailman outolintu laajensi reviiriään vielä PC:lle ja Xboxille, jokunen vuosi takaperin myös Switchille The End of YoRHa Edition -painoksena. Fanien uskollisuudesta kertoo myös se, että alkuperäispeli NieR on julkaistu kertaalleen uusiksi nimellä NieR Replicant ver.1.22474487139... – kyllä, juuri näin kirjoitettuna.

10 miljoonan rajapyykkiä rummuttaneella, uutisen yläosaan upotetulla, trailerilla nähdään lopussa kiusoitteleva viesti "NieR: Automata to be continued...". Koska kyseessä on todellakin aivan uudenkarhea videopätkä, lienee siis varma, että jonkinmoista jatkoa on tulossa tavalla tai toisella – nyt vain odotellaan lisätietoja.

Myös uusi taidekuva julkaistiin, sen voi katsoa alta.