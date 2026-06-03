Parhaat legendat kerrotaan yhä uudestaan – Rayman Legends Untold paljastui

Ubisoft julkisti Rayman Legends Retoldin Sonyn viime öisessä State of Play -lähetyksessä.

Sitkeät huhut uudesta Rayman-uusioversiosta pitivät siis paikkansa. Klassisen tasohyppelypelin uudelleentulkintana toimiva ja Ubisoft Montpellierin sekä Ubisoft Milanin kehittämä Rayman Legends Retold on uusi seikkailu, jossa Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus ja Murphy lähtevät matkalle palauttaakseen rauhan Unelmien Lehtoon (Glade of Dreams), kun salaperäinen pahis levittää kaaosta valtakuntiin.

"Rayman Legends Retold on tapamme palata siihen, mikä tekee Raymanista niin erityisen, ja kertoa tuo kokemus uudelleen uudelle pelaajasukupolvelle," lausui brändituottaja Loïc Gounon pressitiedotteessa. "Halusimme säilyttää kaiken sen, mitä fanit rakastavat, ja Legends tarjosi meille täydellisen perustan laajentaa Raymanin tarustoa, maailman sisäistä logiikkaa sekä sitä, miten kaikki liittyy yhteen."

Ikoninen raajaton sankari ystävineen hyppii, liitelee ja iskee tiensä vihollisten ja mieleenpainuvien pomotaisteluiden läpi pelastaessaan Teensyjä ympäri Unelmien Lehtoa. Pelimaailma on suunniteltu tekijöiden mukaan uudelleen entistä immersiivisemmäksi, ja se sisältää uusia hahmojen välisiä keskusteluja sekä yllätyksiä jokaisen nurkan takana. Lisäksi teoksessa on muun muassa uudistettu ulkoasu, täysin uusi tarina kokonaan ääninäytellyillä välianimaatioilla, ennennäkemätön kuudes maailma, neljä täysin uutta musiikkitasoa, Christophe Héralin ja Grant Kirkhopen säveltämä laajennettu ääniraita, paranneltu pelattavuus sekä paljon muuta.

Teoksesta on julkaisussa saatavissa sekä digitaalisesti että fyysisesti niin perus- kuin deluxe-versiokin. Teoksen "normiversio" sisältää peruspelin lisäksi myös Rayman Origins: Enhanced Editionin, joka sisältää nyt muun muassa 4K-resoluution, 60 freimin ruudunpäivityksen, uutta kerättävää, käyttömukavuusparannuksia sekä tuen kosketuspalautteeseen sitä tukeville ohjaimille.

Rayman Legends Untold julkaistaan 1. päivä lokakuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series -laitteille, Switch 2:lle, GeForce Now -palveluun, sekä PC:lle Ubisoft Storen, Steamin ja Epic Games Storen kautta.