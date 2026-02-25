Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

PlayStation tarjoaa viikonloppuna maistiaiset kahdesta uutuuspelistä – Marathon ja Horizon Hunters Gathering testiin
PlayStation 5- ja PC-pelaajat pääsevät kokeilemaan kahta tulevaa suurtuotantoa jo ennen julkaisua. Tarjolla on suljettu testi ja avoin ennakkoviikonloppu.

Sony Interactive Entertainment järjestää tulevana viikonloppuna testimahdollisuuden kahdelle isolle live service -pelilleen: Marathon ja Horizon Hunters Gathering ovat pelattavissa maksutta niin PS5:llä kuin PC:lläkin.

Vasta julkistetun Horizon-moninpeli-spin-offin, Horizon Hunters Gatheringin, suljettu pelitesti pidetään 27. helmikuuta – 1. maaliskuuta PS5:llä ja PC:llä. Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä PlayStation Beta Program -ohjelmaan. Testiversiossa on mukana kolme pelattavaa Hunteria, kaksi pelimuotoa, yksi tutkittava alue sekä yhteinen sosiaalinen The Gathering -keskus. Pelattavissa on ainoastaan yhteistyötila muiden pelaajien kanssa.

Samanaikaisesti Bungien kehittämä Marathon järjestää avoimen Server Slam -ennakkoviikonlopun 26. helmikuuta – 2. maaliskuuta PS5:llä ja PC:llä. Myös Xbox-pelaajat pääsevät tähän mukaan. Testi sisältää viiden eri ryhmittymän aloitussopimukset, kuusi Runner Shell -hahmoluokkaa, yksinpelihaut sekä proximity chatin eli pelinsisäisen lähikeskustelun.

