PS VR2 -räiskintä kuopataan täysin – Firewall Ultra lopetetaan kaikessa hiljaisuudessa

PlayStation VR2 -yksinoikeus Firewall Ultra menettää verkkotoimintonsa syyskuussa 2026, mikä tekee pelistä täysin käyttökelvottoman.

Firewall Ultra on poistumassa käytöstä yllättävän hiljaisesti. Sony Interactive Entertainment ei julkaissut erillistä tiedotetta pelin alasajosta, vaan päivitti huomaamattomasti alkuperäistä, jo elokuussa 2023 julkaistua blogikirjoitusta.

Päivityksen mukaan pelin verkkotoiminnot päättyvät 17. syyskuuta 2026. Koska Firewall Ultra vaatii jatkuvan verkkoyhteyden, lakkaa se toimimasta kokonaan samana päivänä.

Lue KonsoliFINin Firewall Ultra -arvostelu: Hukattua potentiaalia vaikka muille jakaa

Elokuussa 2023 julkaistu Firewall Ultra oli yksi vain kahdesta PlayStation VR2 -laitteelle julkaistusta Sonyn omasta yksinoikeuspelistä. Nyt sen elinkaari päättyy alle kolmen vuoden jälkeen ilmeisesti ilman sen suurempaa huomiota.

Hiljainen alasajo herättää kysymyksiä PS VR2 -pelien pitkäaikaistuesta sekä siitä, miten vahvasti Sony on sitoutunut virtuaalitodellisuusalustansa tulevaisuuteen.