Rainbow Six Siege X jäädyttää taistelun – ilmainen Freeze For All -tapahtuma käynnissä
Lähettänyt Ma 26.01.2026 - 12:12 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Ubisoft toi Rainbow Six Siege X:ään rajoitetun ajan Freeze For All Permafrost -pelitilan, jossa jääkallot ratkaisevat voiton. Hyytävä tapahtuma on käynnissä 4. helmikuuta asti.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X -räiskinnässä on menossa vauhdikas ja jäinen Freeze For All Permafrost -pelitapahtuma. Taktisesta ryhmäpelaamisesta tunnettu toimintapeli kääntyy hetkeksi päälaelleen, kun kahdeksan pelaajaa taistelee toisiaan vastaan yksin jäisillä kentillä.

Perinteisen Siege-kokemuksen sijaan kuolemat eivät siirrä suoraan katsomoon, vaan pelaajat palaavat kentälle rajattomasti ottelun aikana. Tavoitteena on kerätä yhteensä neljäkymmentä jääkalloa, joilla voitto ratkaistaan.

Freeze For All Permafrost on ilmainen kaikille Rainbow Six Siege X:n omistajille, ja se sisältää myös ainutlaatuisia, rajatun ajan palkintoja.

Katso pelitapahtuman esittelyvideo alta.

Pelit: 
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
PS4
Xbox One
Lähde: 
Ubisoft

