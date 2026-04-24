Remedyn jättihitti Control julkaistiin myös Applen mobiililaitteille
Lähettänyt Pe 24.04.2026 - 12:42 käyttäjä Jaakko Herranen

Remedy on julkaissut Control-toimintaseikkailunsa uusille, astetta kompaktimmille alustoille.

Control julkaistiin alkujaan vuonna 2019 ja se kohosi heti astetta laajempaankin kulttisuosioon. Sittemmin samaa universumia on laajennettu vielä Alan Wake 2:lla ja kuluvalle vuodelle julkaistavaksi uumoillulla Control Resonantilla.

Nyt se alkuperäinen Control on tuotu Applen iOS-laitteille, oli sitten kyseessä iPad tai iPhone. Kyseessä on pelin Ultimate Edition -painos kaikkine sisältöineen, minkä lisäksi sitä on räätälöity sopimaan paremmin kosketusnäytöille – muutoksia on tehty niin käyttöliittymään kuin kontrolleihinkin. Hieman yllättäen mobiiliversio tukee myös säteenseurannallisia ominaisuuksia, ainakin valikoiduilla laitteilla.

Mobiilivehkeen käyttöjärjestelmän tulee olla päivitetty vähintään versionumeroonsa 26.1. Hintaa iOS-versiolla on vaivaiset 5,99 euroa. Lisätietoja App Storesta, täältä.

Control on saatavilla lisäksi PC:lle, Xbox- ja PlayStation-konsoleille sekä Switchille pilvipainoksena.

Pelit: 
Control
Control Resonant
Alan Wake 2
Alustat: iOS 
iOS
Studiot: 
Remedy Entertainment
Julkaisijat: 
Remedy Entertainment
Lähde: 
Eurogamer

