Remedyn jättihitti Control julkaistiin myös Applen mobiililaitteille

Remedy on julkaissut Control-toimintaseikkailunsa uusille, astetta kompaktimmille alustoille.
Control julkaistiin alkujaan vuonna 2019 ja se kohosi heti astetta laajempaankin kulttisuosioon. Sittemmin samaa universumia on laajennettu vielä Alan Wake 2:lla ja kuluvalle vuodelle julkaistavaksi uumoillulla Control Resonantilla.
Nyt se alkuperäinen Control on tuotu Applen iOS-laitteille, oli sitten kyseessä iPad tai iPhone. Kyseessä on pelin Ultimate Edition -painos kaikkine sisältöineen, minkä lisäksi sitä on räätälöity sopimaan paremmin kosketusnäytöille – muutoksia on tehty niin käyttöliittymään kuin kontrolleihinkin. Hieman yllättäen mobiiliversio tukee myös säteenseurannallisia ominaisuuksia, ainakin valikoiduilla laitteilla.
Mobiilivehkeen käyttöjärjestelmän tulee olla päivitetty vähintään versionumeroonsa 26.1. Hintaa iOS-versiolla on vaivaiset 5,99 euroa. Lisätietoja App Storesta, täältä.
Control on saatavilla lisäksi PC:lle, Xbox- ja PlayStation-konsoleille sekä Switchille pilvipainoksena.
Lisää aiheesta:
- Luonnollinen seuraava askel studiolle – Remedy esitteli Control Resonantin hektistä taistelua
- Kansansuosikin jälkikontrolli – arvostelussa Control (Xbox One)
- Remedyn ensimmäinen hutilaukaus – arvostelussa Control (PS4)
- Kirjailijan kuolema ja muita jälkistrukturalistisia tarinoita Remedyltä – arvostelussa Alan Wake 2 (PC)