Luonnollinen seuraava askel studiolle – Remedy esitteli Control Resonantin hektistä taistelua

The Game Awards -gaalassa virallisesti julkistettu Control Resonant luottaa lähitaistelun voimaan. Remedy esitteli uutukaistaan medialle virtuaalisessa tapahtumassa.

Veli ja sen sisko

Ruudun takana istuu tuttuja naamoja: tiedotuspäällikkö Thomas Puha, taiteellinen johtaja Mikael Kasurinen sekä Control Resonantin pelattavuudesta vastaava Sergey Mohov. Marraskuussa, hieman ennen TGA-gaalaa, olin kuulemassa ensitietoja Resonantista, nyt lehdistölle on luvattu taisteluun ja pelimekaanikkoihin syventyvää materiaalia. Siinä missä alkuperäinen Control keskittyi tuliaseiden voimaan, niin jatko-osa tarjoaa pääasiassa lähitaistelua monessa eri muodossa.

“Jesse Fadenin tapaista aseistusta ei ole tarjolla pelissä”, vahvistaa Mohov.

Dylan “Jessen veli” Fadenin dynaamisesti muuttuva ase, Aberrant, muokkautuu pelaajan mieltymysten mukaan erilaisiin lähestymistapoihin, tykkäsi sitten rouhia vihollisia läheltä tai keskittyä enemmän väistelyyn ja vastaiskuihin. Taistelu on hektistä, dynaamista ja painovoimaa rikkovaa. Dylan leijailee ilmassa, hidastaa aikaa ja liikkuu vihollisten ympärillä erittäin vauhdikkaasti. Aberrant moukaroi vastuksia asfalttiin, puukottaa kylkeen ja piiskaa kaukaa. Variaatiota on tarjolla.

Dylanille avautuu kykypuusta useita erilaisia ominaisuuksia, joita kaikkia ei saa käyttöön yhden läpipeluukerran aikana. Siinä missä Alan Wake 2:n Saga Andersonilla oli Mind Place, eräänlainen mielipalatsi todisteiden ja asioiden tutkimiselle, Dylan pystyy vaipumaan oman mielensä sopukoihin säätämään taitopisteitään. Tätä paikkaa kutsutaan The Gapiksi.

Dylanin vaatetusta voi lisäksi muokata. Osa vaihtoehdoista nostaa hymyn huulille, sillä tarjolla on muun muassa FBC: Firebreakista tuttuja retrohenkisiä suoja-asusteita. Komeat suojalasit, sano.

Luonnollinen seuraava askel sarjalle

Musiikin luvataan olevan myös isossa roolissa, kuten aiemmissakin Remedyn peleissä. Medialle esitellyn, trailerissakin nähdyn pomotaistelun taustalla soi julkaisutrailerista tuttu kappale. Tämän lisäksi Dylanin työpari ja tuki, Zoe De Vera, esittelee New Yorkin alakulttuuria pitkään koomassa maanneelle päähahmolle. Hän toimii samalla uusille pelaajille eräänlaisena tukipilarina.

Lue myös: Hei Remedy, onko Control Resonantissa jotain musiikki-ilottelua tai muuta yllättävää, jonka spoilaantuminen harmittaisi? Voitte kertoa minulle, en lavertele muille!

“Resonantin pariin voi hypätä, vaikka remedyversen pelit eivät olisikaan tuttuja. Zoe ei ollut The Oldest Housessa Controlin tapahtumien aikana, joten ensimmäisen pelin tapahtumat tulevat hänellekin uutena”, Kasurinen kertoo.

Remedy esitteli myös uutta keskusteluominaisuutta, joka pyrkii tekemään hahmojen välisistä juttutuokioista luonnollisimpia.

Olen kartalla

Esittelytuokiossa saadaan pieni vilahdus myös FBC:n toiminnasta ympäri karanteenissa olevaa Manhattania. Ilokseni sain huomata, että brutalismin voimaan luottava arkkitehtuuri levittäytyy ulos The Oldest Housesta, ja ylipäätänsä virtuaalitapahtuma antoi lisää luottoa teoksen tarinavetoisuuteen. Vaikka kyseessä on roolipelimäisiä ominaisuuksia sisältävä toimintapeli, tarjolla on vain yksi loppuratkaisu ja koherentti tarina.

Sivutehtäviä sekä erilaisia isompia ja pienempiä pulmakokonaisuuksia luvataan olevan ympäri kaupunkia. Kartta on pistetty uusiksi, sillä avausosassa suunnistaminen oli yksi pelin suurimmista ongelmakohdista.

Selkeää vastausta en saanut, kun kysyin palautuvatko viholliset alueille, jotka pelaaja on läpäissyt. Rivien välistä oli kuitenkin luettavissa, että ainakin tiettyjä alueita pystyy puhdistamaan The Hissin otteesta. Alan Wake 2:ssa erilaisten kerättävien esineiden etsiminen ja puzzlejen ratkominen jäi itsellä kesken, koska sudet ja maaniset vihulaiset hönkivät pusikoista tuon tuosta niskaan, vaikka koko tarina oli jo paketissa.

Control Resonant julkaistaan PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series S|X:lle vuoden 2026 aikana. Pelin lupaillaan pyörivän kaikilla alustoilla 60 kuvan kuvataajuudella.