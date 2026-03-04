Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Resident Evil Requiem myynyt yli viisi miljoonaa kopiota alle viikossa
Lähettänyt Ke 04.03.2026 - 13:54 käyttäjä Jaakko Herranen

Resident Evil Requiem on osoittautunut Capcomille todelliseksi menestykseksi myös myyntilukujen perusteella.

Aiemminhan uutisoimme viime viikolla ilmestyneen Resident Evil Requiemin kohonneen käyttäjäarvioissa Metacriticin parhaaksi peliksi. Nyt Capcom kertoo pelin käyneen kaupaksi jo viiden miljoonan kopion verran – tämä siis vajaassa viikossa.

Vertailukohtana Resident Evil 4:n uusioversiolla saman määrän myyminen vei kolmisen kuukautta, Villagella viisi, Resident Evil 3:lla puolestaan kaksi. Varsin mukava suoritus siis KonsoliFINissäkin Tero Lepistön arvosteluun ehtineeltä Resident Evil Requiemilta.

Resident Evil Requiem on saatavilla PC:lle, Switch 2:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Pelit: 
Resident Evil Requiem
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Capcom
Julkaisijat: 
Capcom
Lähde: 
Eurogamer
Capcom

