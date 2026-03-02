Resident Evil Requiem rikkoo ennätyksiä Metacriticin historian korkeimmalla käyttäjäarvosanalla

Capcomin tuore kauhujulkaisu nousi kolmessa päivässä Metacriticin historian ykköseksi käyttäjäpisteissä.
Resident Evil Requiem on saavuttanut Metacriticin kaikkien aikojen korkeimman käyttäjäarvosanan vain kolme päivää julkaisunsa jälkeen. Kyseessä on sarjan yhdeksäs pääosa, ja vastaanotto on ollut poikkeuksellisen vahva.
Capcomin selviytymiskauhupelin kriitikoiden keskiarvo, eli Metascore, on tällä hetkellä 88. Alustakohtaiset arviot vaihtelevat 88:n ja 92:n välillä. Käyttäjäarvosana on kuitenkin noussut peräti 9,5:een (satunnaisista 0-pisteistä huolimatta), mikä tekee siitä Metacriticin historian korkeimman käyttäjäkeskiarvon.
Saman 9,5:n arvosanan on saavuttanut myös Clair Obscur: Expedition 33, mutta Metacriticin laskentatavan mukaan Resident Evil Requiem sijoittuu niukasti sen edelle. Palvelun kaikkien aikojen käyttäjälistan (Best Games of All Time) kärkikymmeniköstä löytyvät muun muassa Metal Gear Solid, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Chrono Trigger sekä The Last of Us.
Vaikka Resident Evil Requiemin 88 pisteen Metascore ei riitäkään Metacriticin kaikkien aikojen 250 parhaan pelin joukkoon, tekee se siitä toistaiseksi vuoden 2026 korkeimmin arvioidun uutuuspelin kriitikoiden pisteiden perusteella. Se jättää taakseen esimerkiksi pelit Mewgenics, Nioh 3 ja Dragon Quest VII Reimagined.