Resident Evil Veronica pistää uusiksi jälleen yhden kauhuklassikon – traileri julkaistiin Summer Game Festissä

Capcom jatkaa Resident Evil -remakejen tehtailuja vanhalla kunnon Code: Veronicalla.
Resident Evil Code: Veronica sai alkunsa, kun Shinji Mikami tiimeineen ei saanut käännettyä sarjan toista osaa Segan Saturn-konsolille. Jotain japanilaisvalmistajan faneille oli kuitenkin saatava, joten lopputulemana oli lyhyen elinkaaren kokeneelle Dreamcastille julkaistu Code: Veronica – monien mielestä yksi pitkäikäisen sarjan parhaista peleistä.
Lisää aiheesta:
- Ajaton klassikko, nyt myös modernisoitu – arvostelussa Resident Evil 2
- Kuolema könyää kintereilläsi – arvostelussa Resident Evil 3
- Uusioversioita toisensa perään, laadusta tinkimättä – arvostelussa Resident Evil 4
- Arvostelussa Resident Evil Code: Veronica X
Resident Evil -uusioversioita on nähty jo useampiakin, joten Veronica on näille varsin looginen jatkumo. Kyseessä on puhdas remake, eli klassikko on laitettu uusiksi kauttaaltaan Resident Evil 2:n, Resident Evil 3:n ja Resident Evil 4:n tapaan. Pelin nimeä on tosin yksinkertaistettu muunnostyön varrella, sillä uusioversio tottelee nimeä Resident Evil Veronica. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.
Resident Evil Veronica julkaistaan ensi vuoden aikana PC:lle, Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.