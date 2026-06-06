Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Resident Evil Veronica, peli, uutinen, peliuutinen

Resident Evil Veronica pistää uusiksi jälleen yhden kauhuklassikon – traileri julkaistiin Summer Game Festissä
Lähettänyt La 06.06.2026 - 12:50 käyttäjä Jaakko Herranen

Capcom jatkaa Resident Evil -remakejen tehtailuja vanhalla kunnon Code: Veronicalla.

Resident Evil Code: Veronica sai alkunsa, kun Shinji Mikami tiimeineen ei saanut käännettyä sarjan toista osaa Segan Saturn-konsolille. Jotain japanilaisvalmistajan faneille oli kuitenkin saatava, joten lopputulemana oli lyhyen elinkaaren kokeneelle Dreamcastille julkaistu Code: Veronica – monien mielestä yksi pitkäikäisen sarjan parhaista peleistä.

Lisää aiheesta:

Resident Evil -uusioversioita on nähty jo useampiakin, joten Veronica on näille varsin looginen jatkumo. Kyseessä on puhdas remake, eli klassikko on laitettu uusiksi kauttaaltaan Resident Evil 2:n, Resident Evil 3:n ja Resident Evil 4:n tapaan. Pelin nimeä on tosin yksinkertaistettu muunnostyön varrella, sillä uusioversio tottelee nimeä Resident Evil Veronica. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Resident Evil Veronica julkaistaan ensi vuoden aikana PC:lle, Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Resident Evil Veronica
Resident Evil Code: Veronica
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Capcom
Julkaisijat: 
Capcom
Lähde: 
YouTube / thegameawards

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic