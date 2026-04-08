Ruotsalaistudio Hazelight hehkuttelee peliensä myyntejä – käyneet kaupaksi yli 50 miljoonan kopion verran
Lähettänyt Ke 08.04.2026 - 23:31 käyttäjä Jaakko Herranen

Ruotsalaiskehittäjä Hazelight Studiosilla pyyhkii loistavasti ainakin myyntilukujen valossa.

F-pommeja ahkerasti viljelevän Josef Faresin luotsaama Hazelight on keskittynyt luomaan täysin yhteistyöhön painottavia pelielämyksiä kaiken ikäisille. Maaliin tunnutaan osuneen varsin mukavasti, sillä kopioita on käynyt kaupaksi yhteensä jo 50 miljoonaa kappaletta.

Myyntilukujen valossa mitattuna Hazelightin heittämällä suosituin peli on It Takes Two 30 miljoonan myynneillä. Perässä seuraavat vankilapako A Way Out (13 miljoonaa) sekä viimeisin tuotos Split Fiction (7 miljoonaa) – kolmikon arvostelut on linkattuna alle. Listaukseen ei ole kelpuutettu Brothers: A Tale of Two Sonsia, jota Josef Fares oli kehittämässä Starbreeze Studion aikoihin.

Hazelight työstää jo täyttä häkää seuraavaa peliään, mutta siitä ei ole vielä toistaiseksi paljastettu mitään yksityiskohtia.

Pelit: 
Brothers: a Tale of Two Sons
It Takes Two
Split Fiction
A Way Out
Studiot: 
Hazelight Studios
Henkilö: 
Josef Fares
Lähde: 
Eurogamer

