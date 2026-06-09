Seuraava Star Fox -peli julkaistaan loppukuusta – pelattava demomaistiainen nyt kokeiltavissa

Tulevaa Star Fox -lentelyä pääsee kokeilemaan jo nyt demon muodossa.
Kesäkuun 25. päivä julkaistava Star Fox on itse asiassa uusioversio Star Fox 64 -retroklassikosta, mutta se tuskin pitkäikäisen sarjan faneja häiritsee. Nyt julkaistu demomaistiainen sisältää siivun pelin alkupäästä, niin tutoriaalia kuin ensimmäisiä kenttiäkin. Kokeiluversion kunniaksi kasatun trailerin voi katsoa uutisen lopusta.
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Star Fox julkaistaan Switch 2:lle, kuten mainittua 25. kesäkuuta.