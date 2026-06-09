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Star Fox, demo, peli, uutinen, peliuutinen, Switch 2

Seuraava Star Fox -peli julkaistaan loppukuusta – pelattava demomaistiainen nyt kokeiltavissa
Lähettänyt Ti 09.06.2026 - 18:47 käyttäjä Jaakko Herranen

Tulevaa Star Fox -lentelyä pääsee kokeilemaan jo nyt demon muodossa.

Kesäkuun 25. päivä julkaistava Star Fox on itse asiassa uusioversio Star Fox 64 -retroklassikosta, mutta se tuskin pitkäikäisen sarjan faneja häiritsee. Nyt julkaistu demomaistiainen sisältää siivun pelin alkupäästä, niin tutoriaalia kuin ensimmäisiä kenttiäkin. Kokeiluversion kunniaksi kasatun trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

Star Fox julkaistaan Switch 2:lle, kuten mainittua 25. kesäkuuta.

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Pelit: 
Star Fox (2026)
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Nintendo
Julkaisijat: 
Nintendo
Lähde: 
YouTube / Nintendo of America

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