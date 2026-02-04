Seuraava Xbox julkaistaan vuonna 2027, vihjailee komponenttivalmistaja AMD

Seuraavan Xbox-konsolin julkaisua huhuillaan jälleen vuodelle 2027.

Tällä kertaa vihjailijana toimii komponenttivalmistaja AMD ja sen toimitusjohtaja Lisa Su taannoisessa sijoittajapuhelussa. Su kertoi "seuraavan sukupolven Xboxin järjestelmäpiirin kehitystyön etenevän hyvin sen tukiessa laitteen julkaisua vuonna 2027". Virallinen tiedotehan tämä ei tietenkään ole, mutta tokihan se on loppupeleissä linjassa aiempien samaiseen ajankohtaan vihjailevien huhujen kanssa.

Development of Microsoft's next-gen Xbox, featuring an AMD semi-custom SoC, is progressing well to support a launch in 2027.

Seuraavan sukupolven Xboxin on vihjailtu tarjoavan pelaajille aiempaa avoimemman käyttöympäristön hieman ROG Xbox Ally -käsikonsoleiden tapaan. Eräiden puheiden mukaan masiinaan voisi asentaa hyvillä mielin muun muassa Steamin ja Epicin sekä pelata sen myötä myös Sonyn julkaisemien pelien PC-versioita.

Xbox ei ole puhunut vielä virallisesti seuraavan generaation Xboxin julkaisuajankohdasta, mutta semmoisen tiedetään olevan kehityksen alla.

Lisää aiheesta: