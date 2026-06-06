Sonic Racing: CrossWorlds saa ensi vuonnakin uutta sisältöä – mukana menossa muun muassa Godzilla ja Evangelion

Sonic Racing: CrossWorldsin toinen DLC-vuosi lähestyy.

Viimeöisessä Summer Game Fest -tapahtumassa paljastetun trailerin mukaan kakkosvuoden sisältöön kuuluu tuttuun tapaan uusia crossover-DLC-paketteja. Vahvistettuina teemoina nähdään muun muassa Godzilla ja Evangelion, muiden "lisenssipakettien" jäädessä vielä pimentoon. Ennen kakkosvuotta nähdään kuitenkin vielä kaksi ykköskauden DLC-pakettia, ja ne esiteltiinkin myös samaisessa trailerissa.

Teenage Mutant Ninja Turtles -paketti julkaistaan heinäkuussa 2026. Se sisältää kaikki neljä kilpikonnasankaria pelattavina hahmoina, eli Leonardon, Donatellon, Raphaelin ja Michelangelon, sekä uusia ajoneuvoja, ratoja ja TMNT-aiheisia musiikkikappaleita. Tätä seuraa Avatar Pack lokakuussa 2026. Paketti tuo peliin Aangin ja Kataran pelattaviksi hahmoiksi sekä uusia ajoneuvoja, ratoja, Avatar-teemaisia musiikkikappaleita ja eleitä. Kakkosvuoden sisältöön kuuluu yhteensä kuusi uutta DLC-pakettia, kun Godzilla- ja Evangelion-setti lasketaan mukaan. Paketit tarjoavat Segan mukaan ”intensiivisiä ratoja, elämää suurempia hahmoja ja paljon muuta”. Lisätietoja on japanilaisjulkaisijan mukaan luvassa myöhemmin tämän vuoden aikana.

Aiemmin pelissä on nähty niin Mega Man- Minecraft-, Paavo Pesusieni- kuin Pac-Man -aiheisia paketteja. Sega on myös lisännyt peliin julkaisun jälkeen kymmenen ilmaista vierashahmoa, joihin lukeutuvat muun muassa Hatsune Miku, Like a Dragon -sarjan Ichiban Kasuga ja Goro Majima, NiGHTS sekä Super Monkey Ball -sarjan AiAi-apina. Lisää hahmoja on vielä ilmeisesti tulossa myöhemmin.

KonsoliFINin arvostelussa Sonic Racing: CrossWorldsin kehuttiin tarjoavan "mainion ja ennen kaikkea virkistävän erilaisen vaihtoehdon Mario Kart Worldin leppoisammalle kisailulle". Lue allekirjoittaneen arvio kokonaisuudessaan lähdelinkistä, täältä.