Sony paljasti tammikuun PlayStation Plus -valikoiman
Lähettänyt To 01.01.2026 - 16:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony paljasti parahiksi vuodenvaihteessa tammikuun PlayStation Plus -kolmikon.

Kaikkia PS Plus -jäsenyystasoja lahjotaan jälleen kolmella nimikkeellä. Tarjolla on pelattavaa niin PS4:lle kuin PS5:lle, vieläpä mukavasti eri genreistä. Yhteistyöhön painottuvaa kaivossamoilua edustaa Core Keeper siinä missä Disney Epic Mickey: Rebrushed rakentuu tasoloikinnan ja Need for Speed Unbound tyylitellyn kaahailun ympärille. Valikoima saapuu ladattavaksi loppiaisena, tammikuun 6. päivä.

Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

PlayStation Plus Monthly Games for January: Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Core Keeper

Pelit: 
Core Keeper
Epic Mickey: Rebrushed
Need for Speed Unbound
Alustat: 
PS5
PS4
Studiot: 
Purple Lamp Studios
Criterion Games
Pugstorm
Julkaisijat: 
THQ Nordic
Electronic Arts
Fireshine Games
Lähde: 
PS Blog

