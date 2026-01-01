Sony paljasti tammikuun PlayStation Plus -valikoiman

Sony paljasti parahiksi vuodenvaihteessa tammikuun PlayStation Plus -kolmikon.
Kaikkia PS Plus -jäsenyystasoja lahjotaan jälleen kolmella nimikkeellä. Tarjolla on pelattavaa niin PS4:lle kuin PS5:lle, vieläpä mukavasti eri genreistä. Yhteistyöhön painottuvaa kaivossamoilua edustaa Core Keeper siinä missä Disney Epic Mickey: Rebrushed rakentuu tasoloikinnan ja Need for Speed Unbound tyylitellyn kaahailun ympärille. Valikoima saapuu ladattavaksi loppiaisena, tammikuun 6. päivä.
- Core Keeper (PS4, PS5)
- Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5)
- Need for Speed Unbound (PS5)
Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.