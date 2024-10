OG Pensselisetä on palannut

Epic Mickey Rebrushed on päivitetty laitos alkujaan Wiille julkaistusta tasohyppelystä, joka samalla juhlii ikonisen siimahännän maineikasta uraa. Disneyn vanhimmille faneille se on yhä miellyttävä matka nostalgiaan, mutta ajan hammas on purrut satumaahan entistä vahvemmin.

Kuka muistaa?

Epic Mickey Rebrushed elää nostalgiasta. Sen visuaalinen tyyli, kentät ja parhaimmat hetket ovat kaikki tuttuja vanhoista klassikoista ja Disneyn massiivisesta katalogista. Mikki itsessään on lähempänä Fantasia-elokuvan rasavilliä nuorukaista kuin sitä itsevarmaa seikkailijaa, joka on nykypäivän lukijoille tutumpi tapaus. Utelias pallokorva löytää maagisen portaalin kaukaiseen maailmaan, jossa Yen Sid -niminen velho asustaa suuressa linnassa. Mikin kolttoset aiheuttavat kaaosta: hyvin pian maagiset pensselit ja maalit ovat pitkin poikin tyyssijaa, ja ikiaikojen hirviöt vapaalla jalalla. Mikki pakenee ja hylkää maailman oman onnensa nojaan.

Vuosia myöhemmin Mikki tajuaa virheensä ja palaa takaisin hylättyyn maailmaan varttuneempana ja viisaampana, aikeinaan korjata tekemänsä virheet. Mutta taaksejätetty valtakunta ei ole entisensä, ja unohdetut Disney-hahmot kärsivät tuhon keskellä. Näistä katkerin on Oswald, aikansa oma maskotti ennen Mikkiä, josta on tullut tuhoutuvan valtakunnan hallitsija. Alkaa suuri seikkailu, joka johdattaa Mikin syvälle historian uumeniin.

Epic Mickeyn suurin vahvuus on sen panostus tarinaan ja siihen, miten nostalgian eri sävyt vaikuttavat pelaajiin. Mikki on niin kiltti tai paha kuin pelaaja itse, ja lopputulos vaihtuu sen mukaan, miten paljon maailmasta välittää. Jokainen vastaantulija antaa mahdollisuuden joko kohdella menneisyyttä rakkaudella tai hyljeksinnällä. Tietyt teot palkitaan, toisista taas saa kerättyä omat palkkionsa toisten kustannuksella. Itse en voisi edes kuvitella pelaavani pahiksena Mikin suurta seikkailua, sillä se vaatisi minun kohtelevan jokaista lapsuudesta tuttua hahmoa kuin vanhaa lapasta. Eikä sellainen vain käy päinsä.

Nokkela pelimekaniikka kuitenkin antaa Epic Mickeylle särmää, jota monista vastaavista lisenssipeleistä puuttuu. Se ei pelasta kokonaisuutta muilta ongelmilta, mutta muistuttaa siitä, että Disney osasi joskus ottaa riskejä tarinankerronnallaan.

Pelimekaniikat näyttävät ikänsä

Onneksi kontrollit on päivitetty moderniin käteen sopivaksi, sillä alkuperäisen Wii-version pelattavuus oli jo aikanaan kammottavaa. Myös maalailu, joka on pelin valttikortteja, tuntuu paremmalta ja loogisemmalta kuin Wiille suunniteltu sauvan kanssa heiluminen. Nämä kaksi osapuolta ovat suurimpia syitä, miksi Epic Mickey Rebrushed toimii, vaikka sen muut osa-alueet sakkaavat.

Esimerkiksi tähtääminen on yhä kankeaa ja turhauttavaa puuhaa, mikä puolestaan ruokkii ärsytystä entisestään, kun päästään pelin suurempiin pomotaisteluihin. Kamera, jota on myös paranneltu alkuperäisestä, tuppaa usein kääntymään ihan väärään suuntaan kuin pitäisi. Vaihtelut kaksi- ja kolmiulotteisen pelaamisen välillä eivät aina synkkaa kuten pitäisi, mikä puolestaan johtaa turhiin tippumisiin. Ahtaissa tiloissa kamera änkee turhan lähelle hiirulaista, mikä aiheutti ainakin PC:llä pelastessa jatkuviä ärräpäitä, kun maailmasta ei saanut mitään selvää Mikin takamuksen peittäessä koko näkökentän.

Itse kentät ja maailma ovat liki muuttumattomia alkuperäisestä. Ne ovat hurmaavia ja nätisti suunniteltuja, mutta itse pelattavuus jättää toivomisen varaa. Raskaasta aihepiiristään huolimatta Epic Mickey Rebrushed on suunnattu nuoremmille pelaajille, mikä näkyy hyvin yksinkertaisissa pelimekaniikoissa. Jahka ensimmäiset tutoriaalit on suoritettu, Epic Mickey Rebrushed on näyttänyt kaiken, mitä seuraavalta kymmeneltä tunnilta voi odottaa. Ikävä kyllä Mikin uusi aisapari, Gus, on tavattoman rasittava, pysyvä tutoriaali, joka on jatkuvasti änkeämässä selittämään, mitä jokaisessa kohtauksessa pitäisi tehdä. Gusia ei saa pois päältä, eikä hänestä pääse eroon. Hänen tehtävänään tuntuu olevan imeä kaikki ilo pelistä, joka muutenkin kärsii tekemisen puutteesta.

Sopii kuin nappi nenänpäähän

Epic Mickey Rebrushed on näppärä uusintaversio, joka kunnioittaa alkuperäistä jopa haitaksi asti. Se ei lisää valtavasti uusia päivityksiä tuttuun pakettiin, eikä esimerkiksi ääninäyttelyä ole edes yritetty laittaa mukaan. Sen sijaan kehittäjä Purple Lamp on keskittynyt hienosäätämään tiettyjä elementtejä, kunnes ne toimivat paremmin modernin yleisön vaatimusten mukaan. Tällä saralla kokonaisuus onnistuukin hienosti.

Parannukset kuitenkin korostavat Epic Mickeyn outoja ristiriitoja. Se on monisyinen ja yllättävänkin synkkä tarina nostalgiasta, menneisyyden virheistä ja aikuiseksi kasvamisesta, minkä pelattavuus ei vastaa sisältöä. Aikuisille se on liian helppo, lapsille se voi olla liiankin raskas. Jos oudosta rytmityksestä ja pelkistetystä pelattavuudesta pääsee ylitse, Epic Mickey Rebrushed tarjoaa kuitenkin rikkaan kertauksen Disneyn historiaan, johon on ilo palata ainakin kertaalleen.