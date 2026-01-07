Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Star Warsia, Final Fantasyä ja Resident Eviliä tammikuun Xbox Game Pass -lisäyksissä
Lähettänyt Ke 07.01.2026 - 12:23 käyttäjä Jaakko Herranen

Xbox on julkistanut alkaneen vuoden kunniaksi tammikuun Game Pass -lisäyksiä.

Yllärinähän valikoimiin saapuivat jo Brews & Bastards sekä Little Nightmares Enhanced Edition. Loppukuuksi tarjolla on vielä poikkeuksellisen isojakin nimikkeitä aina Resident Evil Villagesta ja Star Wars Outlawsista lähtien – unohtaa ei sovi myöskään sitä ihan ensimmäistä Final Fantasy -klassikkoa. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

Alla vielä lueteltuna kaikki lisäykset jäsenyystasoineen, päivämäärineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen.

Jo saatavilla:

  • Brews & Bastards (pilvi, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Little Nightmares Enhanced Edition (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

7.1.

  • Atomfall (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium
  • Lost in Random: The Eternal Die (pilvi, Xbox Series X|S, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium
  • Rematch (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium
  • Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium

8.1.

  • Final Fantasy (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13.1.

  • Star Wars Outlaws (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15.1.

  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20.1.

  • Resident Evil Village (pilvi, konsoli, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • MIO: Memories in Orbit (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Poistuvat 15.1.

  • Flintlock The Siege of Dawn (pilvi, kannettavat, Xbox Series X|S, PC)
  • Neon White (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
  • Road 96 (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
  • The Ascent (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
  • The Grinch Christmas Adventures (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)

Game Pass January Wave 1

