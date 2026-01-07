Star Warsia, Final Fantasyä ja Resident Eviliä tammikuun Xbox Game Pass -lisäyksissä

Xbox on julkistanut alkaneen vuoden kunniaksi tammikuun Game Pass -lisäyksiä.

Yllärinähän valikoimiin saapuivat jo Brews & Bastards sekä Little Nightmares Enhanced Edition. Loppukuuksi tarjolla on vielä poikkeuksellisen isojakin nimikkeitä aina Resident Evil Villagesta ja Star Wars Outlawsista lähtien – unohtaa ei sovi myöskään sitä ihan ensimmäistä Final Fantasy -klassikkoa. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

Alla vielä lueteltuna kaikki lisäykset jäsenyystasoineen, päivämäärineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen.

Jo saatavilla:

Brews & Bastards (pilvi, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Little Nightmares Enhanced Edition (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

7.1.

Atomfall (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium

Lost in Random: The Eternal Die (pilvi, Xbox Series X|S, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium

Rematch (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium

8.1.

Final Fantasy (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13.1.

Star Wars Outlaws (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15.1.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20.1.

Resident Evil Village (pilvi, konsoli, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

MIO: Memories in Orbit (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Poistuvat 15.1.