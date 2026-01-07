Star Warsia, Final Fantasyä ja Resident Eviliä tammikuun Xbox Game Pass -lisäyksissä

Xbox on julkistanut alkaneen vuoden kunniaksi tammikuun Game Pass -lisäyksiä.
Yllärinähän valikoimiin saapuivat jo Brews & Bastards sekä Little Nightmares Enhanced Edition. Loppukuuksi tarjolla on vielä poikkeuksellisen isojakin nimikkeitä aina Resident Evil Villagesta ja Star Wars Outlawsista lähtien – unohtaa ei sovi myöskään sitä ihan ensimmäistä Final Fantasy -klassikkoa. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.
Alla vielä lueteltuna kaikki lisäykset jäsenyystasoineen, päivämäärineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen.
Jo saatavilla:
- Brews & Bastards (pilvi, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Little Nightmares Enhanced Edition (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
7.1.
- Atomfall (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium
- Lost in Random: The Eternal Die (pilvi, Xbox Series X|S, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Premium
- Rematch (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Premium
8.1.
- Final Fantasy (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
13.1.
- Star Wars Outlaws (pilvi, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
15.1.
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
20.1.
- Resident Evil Village (pilvi, konsoli, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- MIO: Memories in Orbit (pilvi, kannettavat Xbox-laitteet, Xbox Series X|S, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Poistuvat 15.1.
- Flintlock The Siege of Dawn (pilvi, kannettavat, Xbox Series X|S, PC)
- Neon White (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
- Road 96 (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
- The Ascent (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)
- The Grinch Christmas Adventures (pilvi, konsoli, kannettavat Xbox-laitteet, PC)