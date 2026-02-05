Steam Machinen hinta ja julkaisuaikataulu viivästyvät – komponenttien hintaräjähdys sotkee Valven suunnitelmat

Valve lykkäsi Steam Machinen ja Steam Framen hinta- ja julkistustietoja nopeasti nousseiden PC-komponenttien hintojen vuoksi. Julkaisu vuoden 2026 alkupuoliskolla on kuitenkin yhä tähtäimessä.

Valve on vahvistanut, että Steam Machinen ja siihen liittyvän Steam Frame -VR-laitteen hinnoittelun ja tarkemman julkaisuaikataulun julkistus viivästyy. Syynä ovat nopeasti nousseet muistien ja tallennuskomponenttien hinnat sekä heikentynyt saatavuus. Tavoite julkaista kaikki kolme laitetta – Steam Machine, Steam Frame ja VR-lasit – vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla on silti edelleen voimassa.

Steam Machine julkistettiin marraskuussa 2025 ilman virallista hintaa. Valve on aiemmin linjannut, että laitteen hinnan on tarkoitus asettua samalle tasolle kuin vastaavan tehotason PC:n itse kokoamisen, minkä perusteella hinnan arvioitiin liikkuvan noin 700 dollarin eli 600 euron tuntumassa.

Tilannetta on kiristänyt erityisesti muistimarkkinoiden kehitys. DRAM-sopimushinnat ovat nousseet raporttien mukaan yli 170 prosenttia vuodessa. Hintapiikin taustalla on muun muassa lokakuussa solmittu suuri sopimus, jossa Samsung ja SK sitoutuivat toimittamaan lähes puolet maailman DRAM-tuotannosta OpenAI:n Stargate-datakeskuksille. Tämä on aiheuttanut laajempia komponenttipuutteita, jotka ovat koskettaneet myös suuria teknologiayhtiöitä.

Valve lupaa tiedottaa lisää heti, kun hinnoittelu ja julkaisuajankohdat saadaan lukittua.

